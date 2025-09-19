Baumgart: Eintracht-Gala als Motivation für Union

Der berauschende Champions-League-Auftritt von Gegner Eintracht Frankfurt soll dem 1. FC Union Berlin nach Wunsch von Trainer Steffen Baumgart als Ansporn dienen. «Ich war gestern geil unterhalten von einem über 90 Minuten guten Spiel», sagte Baumgart über das 5:1 der Hessen gegen Galatasary Istanbul. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) müssen die Köpenicker bei der SGE bestehen.

«Wer das Spiel gesehen hat, mit wie viel Power Frankfurt gespielt hat, wie sie dann eine richtig gute Mannschaft auch vom Ergebnis sehr hoch geschlagen haben. Ich glaube, das ist erst mal Motivation genug, da bestehen zu wollen», sagte der 53-Jährige. Dass die Hessen nur wenige Tage Pause haben, sieht er nicht als Vorteil. Frankfurt kenne diesen Rhythmus.

Baumgart lässt Abwehr-Puzzle offen

Union hat die letzten beiden Partien verloren und steht vor der nächsten schweren Aufgabe. Ein gutes Omen gibt es: In der Vorsaison gewannen die Eisernen in einer schwierigen Situation überraschend bei der SGE und starteten eine Serie, die im vorzeitigen Klassenerhalt mündete.

Verzichten muss Baumgart auf den gesperrten Tom Rothe. Wer ihn in der Innenverteidigung ersetzt, ließ der Trainer offen. Der Portugiese Diogo, zuletzt nach seinem Wechselwunsch außen vor, ist aber ein Kandidat. Er werde am Samstag entscheiden, ob Leite im Kader stehe, sagte Baumgart. «Es gibt natürlich auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten, die wir im Kopf haben», sagte der Coach.