Eintracht-Doppelpacker Bahoya nach Gala: Vielleicht 20 Tore

Eintracht Frankfurts Jean-Mattéo Bahoya setzt sich nach seinem überragenden Auftritt zum Auftakt der Fußball-Bundesliga ein ambitioniertes Ziel. «Ich möchte vielleicht 20 Tore schießen, wenn ich kann», sagte Bahoya nach seinem Doppelpack beim 4:1 am ersten Spieltag gegen Werder Bremen.

Bahoya über Uzun: «Ich liebe es, mit ihm zu spielen»

Der 20-Jährige harmonierte vor allem im Zusammenspiel mit Can Uzun prächtig. Sowohl das 2:0 als auch das 3:0 legte Uzun auf. «Ich liebe es, mit ihm zu spielen», sagte Bahoya über seinen 19 Jahre alten Teamkollegen, der auch selbst einen Treffer gegen Bremen erzielte. «Ich hoffe, dass ich noch sehr lange mit ihm zusammenspielen werde», betonte Bahoya.

Der Franzose und Uzun machten zumindest für eine Partie den Abgang von Hugo Ekitiké vergessen, der im Sommer zum FC Liverpool gewechselt war. Auf die Frage, ob er versucht, in die Fußstapfen seines Landsmannes zu treten, antwortete Bahoya kurz und knapp: «Ja, ich hoffe.»