Eintracht in der Liga erstmals auswärts gefordert

Eintracht Frankfurt bestreitet heute (15.30 Uhr/Sky) das erste Auswärtsspiel der laufenden Bundesliga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller ist zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Nach dem 4:1 zum Auftakt zu Hause gegen Werder Bremen wollen die Frankfurter in der Fremde die nächsten drei Punkte holen. Für Toppmöller gibt es angesichts der starken Leistung am ersten Spieltag eigentlich keinen Grund, die Startelf zu ändern. Ein Kandidat wäre aber wieder Außenbahnspieler Nathaniel Brown, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat.