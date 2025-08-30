Icon Menü
Fußball-Bundesliga: Eintracht in der Liga erstmals auswärts gefordert

Fußball-Bundesliga

Eintracht in der Liga erstmals auswärts gefordert

Mit Rückenwind vom Bundesliga-Auftakt reist Eintracht Frankfurt zur TSG 1899 Hoffenheim. Viele Veränderungen in der Startelf dürfte es nicht geben.
Von dpa
    Hofft auf den zweiten Sieg im zweiten Bundesliga-Spiel dieser Saison: Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller. (Archivbild)
    Hofft auf den zweiten Sieg im zweiten Bundesliga-Spiel dieser Saison: Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

    Eintracht Frankfurt bestreitet heute (15.30 Uhr/Sky) das erste Auswärtsspiel der laufenden Bundesliga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller ist zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim.

    Nach dem 4:1 zum Auftakt zu Hause gegen Werder Bremen wollen die Frankfurter in der Fremde die nächsten drei Punkte holen. Für Toppmöller gibt es angesichts der starken Leistung am ersten Spieltag eigentlich keinen Grund, die Startelf zu ändern. Ein Kandidat wäre aber wieder Außenbahnspieler Nathaniel Brown, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat.

