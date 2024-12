Eintracht verlängert Vertrag mit Nachwuchs-Chef Richter

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt in der Nachwuchsarbeit auf Kontinuität. Wie die Hessen mitteilten, wurde der Vertrag mit Nachwuchschef Alexander Richter langfristig verlängert. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machten die Frankfurter keine Angaben. Der 54 Jahre alte gebürtige Bochumer arbeitet seit April 2022 für die Eintracht.

«Für uns als Klub ist es sehr wichtig, auf einer Schlüsselposition wie der NLZ-Leitung auf Kontinuität und Stabilität zu setzen. Deshalb war es für uns folgerichtig, den Vertrag mit Alex langfristig zu verlängern, damit wir diese Entwicklung gemeinsam fortsetzen können», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Nachwuchschef hat hohe Ziele

Für Richter war es selbstverständlich, sein Engagement auch über die bisherige Vertragsdauer fortzuführen. «Die Arbeit in diesem tollen Klub hat mir in den vergangenen Jahren extrem Freude bereitet und wir sind noch lange nicht am Ende», sagte er.

Großes Ziel bleibe, möglichst viele Spieler auf den Profibereich vorzubereiten und sie dort mittel- und langfristig auch zu etablieren. «Die Erhöhung dieser Quote ist unser übergeordnetes Ziel, an dem wir uns messen lassen wollen», sagte Richter.