Eintracht will gegen Wolfsburg in die Erfolgsspur zurück

Eintracht Frankfurt will am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur finden. Nach zuletzt zwei sieglosen Pflichtspielen in Serie empfangen die Frankfurter am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den VfL Wolfsburg.

Für die SGE endet gegen die Niedersachsen die letzte von insgesamt drei englischen Wochen hintereinander. Top-Zugang Elye Wahi wird der Eintracht allerdings noch nicht zur Verfügung stehen. Der 22 Jahre alte Franzose war in der vergangenen Woche von Olympique Marseille nach Frankfurt gewechselt und soll den zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush ersetzen.