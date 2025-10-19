Eintracht will in Freiburg zurück in die Erfolgsspur finden

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie will Eintracht Frankfurt am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur finden. Die Eintracht ist am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zu Gast beim SC Freiburg.

Vor dem Länderspielfenster waren die Frankfurter in der Champions League bei Atlético Madrid (1:5) und zu Hause in der Bundesliga gegen den FC Bayern München (0:3) chancenlos.

Kristensen vor Startelf-Rückkehr

In die Startelf zurückkehren könnte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen. Der Däne fehlte zuletzt wegen einer Muskelverletzung und soll der Defensive wieder mehr Stabilität verleihen.

Eine Liga tiefer bekommt es der SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zu Hause mit dem Tabellenletzten 1. FC Magdeburg zu tun. Die Lilien wollen ihre Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen ausbauen.