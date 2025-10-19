Icon Menü
Panorama
Fußball-Bundesliga: Eintracht will in Freiburg zurück in die Erfolgsspur finden

Fußball-Bundesliga

Eintracht will in Freiburg zurück in die Erfolgsspur finden

Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg gefordert. In die Startelf könnte nach überstandener Muskelverletzung Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen zurückkehren.
Von dpa
    Eintracht Frankfurts Coach Dino Toppmöller (r) kann in Freiburg voraussichtlich wieder auf Rasmus Kristensen setzen. (Archivbild)
    Eintracht Frankfurts Coach Dino Toppmöller (r) kann in Freiburg voraussichtlich wieder auf Rasmus Kristensen setzen. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie will Eintracht Frankfurt am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur finden. Die Eintracht ist am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zu Gast beim SC Freiburg.

    Vor dem Länderspielfenster waren die Frankfurter in der Champions League bei Atlético Madrid (1:5) und zu Hause in der Bundesliga gegen den FC Bayern München (0:3) chancenlos.

    Kristensen vor Startelf-Rückkehr

    In die Startelf zurückkehren könnte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen. Der Däne fehlte zuletzt wegen einer Muskelverletzung und soll der Defensive wieder mehr Stabilität verleihen.

    Eine Liga tiefer bekommt es der SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zu Hause mit dem Tabellenletzten 1. FC Magdeburg zu tun. Die Lilien wollen ihre Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen ausbauen.

