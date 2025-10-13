Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: Elias Baum fällt bei der Eintracht länger aus

Fußball-Bundesliga

Elias Baum fällt bei der Eintracht länger aus

Außenbahnspezialist Elias Baum, im Sommer von der SV Elversberg zurückgekehrt, fehlt der Eintracht erst einmal. Ein weiterer Frankfurter Profi meldet sich von der U21 ab.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nur Zuschauer: Eintracht-Talent Elias Baum fällt vorerst aus. (Archivbild)
    Nur Zuschauer: Eintracht-Talent Elias Baum fällt vorerst aus. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Eintracht Frankfurt muss bis auf weiteres auf Abwehrspieler Elias Baum verzichten. Der 19-Jährige fällt nach einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Damit fehlt er auch am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Partie der Hessen beim SC Freiburg.

    Wie Baum kann auch sein Teamkollege Nnamdi Collins (Erkältung) nicht bei der deutschen U21-Auswahl in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben Maxx) in Belfast gegen Nordirland mitwirken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden