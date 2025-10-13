Elias Baum fällt bei der Eintracht länger aus

Eintracht Frankfurt muss bis auf weiteres auf Abwehrspieler Elias Baum verzichten. Der 19-Jährige fällt nach einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Damit fehlt er auch am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Partie der Hessen beim SC Freiburg.

Wie Baum kann auch sein Teamkollege Nnamdi Collins (Erkältung) nicht bei der deutschen U21-Auswahl in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben Maxx) in Belfast gegen Nordirland mitwirken.