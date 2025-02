FC Bayern verkündet Diagnose bei Kimmich

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich muss beim FC Bayern München «vorerst kürzertreten». Am Tag nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 4:0-Bundesligaerfolg des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt wegen Muskelbeschwerden im hinteren, linken Oberschenkel gab der Verein die Diagnose bekannt. Kimmich laboriere an einer Sehnenreizung. Eine Prognose, ob oder wie lange der 30-Jährige ausfällt, gab es vom FC Bayern nicht.

Wegweisende Tage für den FC Bayern

Der Bundesliga-Tabellenführer ist am Freitag beim Tabellensiebten VfB Stuttgart zu Gast. Natürlich würde Vielspieler Kimmich, der durch seine Auswechslung in der 43. Minute des Frankfurt-Spiels erstmals in dieser Saison Bayern-Minuten verpasste, auch gerne gegen die Schwaben auflaufen.

Deutlich wichtiger aber ist das Mitwirken des Mittelfeldleaders wenige Tage später im Achtelfinale der Champions League. Dort sind die Münchner am 5. März Gastgeber für Doublesieger Bayer Leverkusen. Das Rückspiel findet sechs Tage später im Rheinland statt.

Kane nach Einwechslung: Ich denke, das passt

Beim nach seinem Tor zum 3:0 in der Schlussphase ebenfalls ausgewechselten Offensivspieler Jamal Musiala hatten die Münchner bereits nach dem Spiel Entwarnung gegeben und von einer «Vorsichtsmaßnahme» gesprochen. Torjäger Harry Kane war nach einer Einblutung in der Wade gegen Frankfurt erst als Joker gekommen und fühlt sich wieder fit. «Wir haben fünf Tage bis zum Spiel am Freitag. Ich denke, das passt», sagte der Engländer.

Kimmich war bereits angeschlagen in das Spiel gegen die Eintracht gegangen. «Er hat alles gespielt. Jo ist auch nicht wie jeder. Er hat das Vermögen, immer zu leisten», sagte Trainer Vincent Kompany. Der Belgier hofft, dass Kimmich als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld schnellstmöglich wieder fit ist.

Nach der Auswechslung des DFB-Kapitäns war Leon Goretzka in die Partie gekommen und hatte zusammen mit Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld gespielt. Diese wäre auch die naheliegende Variante im Falle eines Kimmich-Ausfalls. Goretzka überzeugte zuletzt in der Bayern-Zentrale.

