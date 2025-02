Felix Magath sieht Titelpotenzial bei Eintracht

Eintracht Frankfurt hat nach Ansicht von Ex-Trainer Felix Magath das Zeug, in den kommenden Jahren um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Sollten die Hessen es schaffen, Leistungsträger länger zu halten und auf diese Transfereinnahmen zu verzichten, sei das möglich. «Dann könnte die Eintracht sicher mit dieser vorhandenen Basis dann auch mal in zwei bis drei Jahren um den Titel spielen», sagte der 71-Jährige in der Sendung «hr-heimspiel!».

«Das ist das erste Mal, dass ich von einer Mannschaft begeistert bin», sagte Magath. Er lobte auch Trainer Dino Toppmöller: «Es ist nicht unbedingt üblich, dass junge Trainer junge Spieler holen. Da muss man den Hut ziehen.» Toppmöllers offensiver Spielstil sei auch von Vater Klaus geprägt. Die Qualifikation für die Champions League werde die Eintracht in dieser Saison schaffen, so Magath.

Die Mannschaft von Toppmöller steht nach dem 21. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz und ist damit auf Kurs für die Königsklasse. Allerdings hat die Eintracht zuletzt Punkte liegen lassen mit Unentschieden gegen Hoffenheim, Mönchengladbach und Wolfsburg.