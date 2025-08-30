Frankfurt auch in Leverkusen wohl ohne Götze

Mario Götze könnte Eintracht Frankfurt auch nach der Länderspielpause im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen fehlen. «Bei Mario ist es so, dass er muskuläre Probleme im Oberschenkel hat. Für ihn könnte es mit dem Leverkusen-Spiel eng werden», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nach dem 3:1-Sieg der Hessen bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Auf eine schnellere Rückkehr hofft der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer bei Stürmer Jonathan Burkardt, der wie Götze in Hoffenheim kurzfristig ausgefallen war. «Jonny hat sich nicht hundertprozentig frei gefühlt im Rücken. Wir haben gemeinsam entschieden, dass es mehr Sinn macht, auf ihn für ein Spiel zu verzichten. Es war eine Vorsichtsmaßnahme», berichtete Toppmöller und ergänzte: «Im Normalfall sollte er gegen Leverkusen wieder dabei sein.»