Frankfurt bangt erneut um Abwehrchef Koch

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt nach dem 1:4 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen erneut um Nationalspieler Robin Koch. Der Abwehrchef der Frankfurter musste nach einem Zusammenstoß in einem Kopfballduell in der 71. Minute ausgewechselt werden. «Nein, ich weiß es nicht», antwortete SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf die Frage, was Koch genau habe.

Der 28-Jährige hatte gegen Leverkusen sein Comeback gegeben, nachdem er in den vergangenen Wochen wegen einer Schulterverletzung gefehlt hatte. «Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt wegen der Schulter noch mal war», rätselte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller. «Meine erste Idee war, dass er da vielleicht in dem Moment unglücklich auf die Schulter gefallen ist.»

Für die Eintracht wäre ein erneuter Ausfall Kochs ein herber Rückschlag. Die SGE ist zwar noch Tabellendritter in der Bundesliga, aber der Vorsprung auf die Konkurrenz schmilzt. Darüber hinaus steht am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam an.