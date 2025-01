Frankfurt trifft mit Marmoush auf Krisen-BVB

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will zum Rückrundenauftakt mit Wechsel-Kandidat Omar Marmoush den dritten Sieg in Folge holen. Die Hessen empfangen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zu Hause die kriselnde Borussia aus Dortmund. Trainer Dino Toppmöller kündigte an, dass der von Manchester City umworbene Marmoush weiter im Kader eingeplant ist.

Nach einem erfolgreichen Abschluss der Hinrunde mit zuletzt zwei Siegen nacheinander könnte Frankfurt mit einem erneuten Erfolg Tabellenplatz drei weiter festigen und sich ein kleines Polster schaffen. Personell kann Toppmöller nahezu aus dem Vollen schöpfen, einzig der Langzeitverletzte Aurèle Amenda fehlt. Gegner Dortmund hat nach zuletzt zwei Niederlagen als Tabellenzehnter bereits acht Punkte Rückstand auf die Eintracht.