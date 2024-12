Frankfurt will in Leipzig Revanche - Tuta fällt aus

Ohne Tuta will Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig Revanche für die Pokalniederlage nehmen. «Wir wollen das Pokalspiel so nicht stehenlassen. Es gilt, das auf den Platz zu bringen. Ich glaube schon, dass noch eine gewisse Wut im Bauch steckt. Die soll in positive Energie umgewandelt werden», sagte Coach Dino Toppmöller vor dem Bundesligaduell bei den Sachsen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Dabei muss er auf Innenverteidiger Tuta, der sich mit Wadenproblemen quält, verzichten. Zudem kündigte Toppmöller weitere taktische und personelle Anpassungen an. Hugo Larsson hat seine Verletzung überwunden und dürfte in die Startelf zurückkehren. Kandidat für die erste Elf ist zudem Can Uzun. «Es geht darum, wieder mit der Gier und dem Selbstvertrauen in unsere Stärken aufzutreten. Ich hoffe, dass wir dieses Mal auf Top-Level sind», sagte der 44-Jährige.

Eintracht will Hinrunde mit Erfolgen abrunden

Aktuell stottert der Motor etwas bei der Eintracht. Seit dem Pokal-Aus in Leipzig hat sie nicht mehr gewonnen. Ein Unentschieden gegen Augsburg und die Niederlage in der Europa League in Lyon sorgen jedoch nicht für Sorgenfalten. Es gehe darum, die Situation richtig einzuordnen. «Wir spielen in der Bundesliga eine sensationelle Hinrunde. Daraus ziehen wir unser Selbstvertrauen. Es geht darum, uns dieses und auch nicht die Freude nehmen zu lassen, wenn das Ergebnis nicht da ist», sagte Toppmöller.

Mit Erfolgen in den letzten beiden Partien des Jahres soll der zweite Tabellenplatz abgesichert werden. «Wir stehen völlig zu Recht auf diesem Platz. Wir sehen diese beiden Spiele als große Chance - nicht als Pflicht - eine sehr gute Hinrunde abzurunden», sagte Toppmöller.