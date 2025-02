Last-Minute-Zugang Batshuayi bereit für Eintracht-Debüt

Last-Minute-Zugang Michy Batshuayi ist bereit für sein Debüt im Trikot von Eintracht Frankfurt. «Ich fühle mich sehr wohl», erklärte der Stürmer vor dem Spiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky).

Erst vor Ende der Wechselfrist machte die Eintracht die Rückkehr des Belgiers in die Fußball-Bundesliga perfekt. Batshuayi kam von Galatasaray Istanbul und erhielt bei der SGE einen Vertrag bis Sommer 2027.

Belgier spürt Toppmöllers Vertrauen

Er habe sofort das Vertrauen von Eintracht-Coach Dino Toppmöller gespürt, begründete Batshuayi seine Entscheidung für die SGE. Am Mittwoch hatte der 31-Jährige erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz gestanden. «Die Mannschaft ist sehr jung, hoch motiviert und arbeitet sehr hart. Und dieses Rezept brauchen wir, um erfolgreich zu sein», sagte Batshuayi, der obendrein hofft, in die belgische Nationalmannschaft zurückzukehren. Sein bisher letztes Länderspiel machte er im März 2024.

Wandervogel mit guten Bundesliga-Erinnerungen

In den vergangenen Jahren war der Angreifer bei einigen unterschiedlichen Clubs in Europa aktiv. Doch warum war das so? «Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Man müsste eventuell meine ehemaligen Trainer fragen», antwortete Batshuayi.

Auch in der Bundesliga spielte er schon: 2018 wurde er für ein halbes Jahr vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen. Für den BVB erzielte er in zehn Bundesliga-Spielen sieben Tore - zwei davon gegen die Eintracht. «Ich habe sehr gute Erinnerungen an diese Zeit», sagte Batshuayi.