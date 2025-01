Marmoush-Ersatz da: Eintracht verpflichtet Elye Wahi

Elye Wahi folgt bei Eintracht Frankfurt auf den zu Manchester City gewechselten Omar Marmoush. Der 22-jährige Franzose komme von Olympique Marseille zum Fußball-Bundesligisten, teilten die Hessen mit. Der U23-Nationalspieler unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Wahi garantiert Tore. Gleich bei seiner ersten Profi-Station in Montpellier markierte er in 92 Pflichtspielen 32 Treffer. Beim RC Lens gelangen ihm in 36 Partien zwölf Tore, in Marseille in 13 Erstliga-Begegnungen drei Treffer.

«Elye ist ein temporeicher Stürmer mit einer guten Boxbesetzung und einem ausgeprägten Torinstinkt. Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Anpassungszeit», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.