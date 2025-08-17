Nationalspieler Koch neuer Kapitän bei Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen neuen Kapitän. Abwehrspieler Robin Koch folgt auf Kevin Trapp, wie der hessische Champions-League-Teilnehmer wenige Stunden vor dem DFB-Pokalspiel bei FV Engers mitteilte. «Eintracht Frankfurt war vor zwei Jahren genau das Richtige für mich, und Eintracht Frankfurt ist es auch jetzt. Ich will hier noch viel erreichen», sagte der 29 Jahre alte Koch.

Der Nationalspieler wurde von Cheftrainer Dino Toppmöller ernannt. «Ich will, dass wir unsere Leistungen auch in den nächsten Jahren bestätigen und in allen Wettbewerben eine sehr gute Rolle spielen», fügte Koch an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Trapp kurz vor einem Wechsel zum französischen Erstligisten Paris FC stehen. Der Vertrag des 35-Jährigen beim Bundesligisten läuft im kommenden Sommer aus. Die Ablösesumme soll bei einer Million Euro liegen.