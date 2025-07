Stürmer Matanovic wechselt von Frankfurt nach Freiburg

Stürmer Igor Matanovic wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Eintracht Frankfurt zum SC Freiburg. Das teilten beide Clubs mit. Zu den Vertrags- und Ablösemodalitäten machten beide Vereine Angaben. Medienberichten zufolge sollen die Freiburger bis zu acht Millionen Euro für Matanovic zahlen, der bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2029 hatte.

Der kroatische Nationalspieler, an dem auch Borussia Mönchengladbach interessiert gewesen sein soll, konnte sich bei den Frankfurtern in der abgelaufenen Saison nicht wirklich durchsetzen. Der Angreifer kam meist nur auf Kurzeinsätze und erzielte in 25 Pflichtspielen lediglich zwei Treffer. Im Breisgau soll dem 22-Jährigen jetzt der Durchbruch im Oberhaus gelingen.

Matanovic bewies Torjäger-Qualitäten beim KSC

«Igor besitzt ein total spannendes Profil. Er ist aufmerksam, hat eine gute Körperlichkeit und strahlt Torgefahr aus. Dazu zeigt er eine gute Haltung und Bereitschaft, für das Team zu arbeiten», sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier über den Zugang.

Dass Matanovic Torjäger-Qualitäten hat, bewies er in der Saison 2023/2024, als er an den Karlsruher SC ausgeliehen war und ihm in 32 Zweitliga-Spielen 14 Tore gelangen. «Igor hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird und verstehen daher auch seinen Wechselwunsch, um mehr Spielzeit zu bekommen», erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.