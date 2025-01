Toppmöller: Marmoush steht gegen Freiburg in der Startelf

Der von Manchester City umworbene Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt wird auch zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommen. Das kündigte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) an.

«Wir freuen uns, dass er morgen wieder in der Startelf steht», sagte Toppmöller. Der Topscorer der Frankfurter habe im Training «wieder einen guten Eindruck» gemacht, erklärte der 44-Jährige.

Toppmöller: «Nicht ausgeschlossen, dass er hier bleibt»

Medienberichten zufolge steht der ägyptische Nationalspieler vor einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City. Laut dem Pay-TV-Sender Sky verlangt die Eintracht 80 Millionen Euro.

Wie die Eintracht einen möglichen Abgang von Marmoush kompensiert, darüber will sich Toppmöller noch keine Gedanken machen. «Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er hier bleibt. Von daher: Er ist unser Spieler. Wir sind froh, dass er da ist.»