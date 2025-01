Toppmöller: Marmoush steht gegen Freiburg in der Startelf

Ein Fünkchen Hoffnung hat Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller noch, dass Topscorer Omar Marmoush dem Fußball-Bundesligisten wenigstens bis zum Saisonende erhalten bleibt. Zumindest macht sich der 44-Jährige noch keine Gedanken darüber, wie er einen möglichen Abgang des von Manchester City umworbenen Ägypters kompensieren würde. «Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er hier bleibt. Von daher: Er ist unser Spieler. Wir sind froh, dass er da ist», sagte Toppmöller.

Der Coach kündigte an, dass Marmoush zum Abschluss der Hinrunde der Bundesliga im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) zum Einsatz kommen wird. «Wir freuen uns, dass er morgen wieder in der Startelf steht», sagte Toppmöller. Der Frankfurter Angreifer habe im Training «wieder einen guten Eindruck» gemacht.

Toppmöller: Leute freuen sich, Marmoush spielen zu sehen

Die Partie gegen Freiburg könnte das letzte Spiel von Marmoush vor den Eintracht-Fans werden. Denn ein Abgang des Offensivspielers rückt immer näher. Medienberichten zufolge steht er vor einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City. Laut dem Pay-TV-Sender Sky verlangt die Eintracht 80 Millionen Euro.

Toppmöller ist überzeugt davon, dass Marmoush trotz der Spekulationen um einen Wechsel von den SGE-Anhängern positiv empfangen wird. «Ich glaube, die Leute, die morgen ins Stadion kommen - sie freuen sich alle, ihn spielen zu sehen und unterstützen ihn auch da maximal.»

Eintracht vor bester Hinrunde seit Einführung der Drei-Punkte-Regel

Die Personalie Marmoush überstrahlt derzeit alles. Selbst ein möglicher Hinrunden-Vereinsrekord der SGE seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist im Vorfeld der Begegnung mit Freiburg zumindest in der Öffentlichkeit nur eine Randnotiz.

Die bisherige Bestmarke liegt bei 31 Zählern aus der Saison 2022/2023. In dieser Spielzeit holten die Frankfurter bislang 30 Punkte. «Das ist schon noch ein großer Ansporn für mich und auch für meine Mannschaft.»

Tuta wieder Option für Startelf

Mit einem Heimsieg könnte die Eintracht nicht nur etwas Historisches schaffen, sondern auch den dritten Tabellenplatz in der Liga hinter dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen festigen. «Wir hatten jetzt einen sehr guten Start mit dem Ergebnis in St. Pauli in das Jahr 2025. Und wir wollen natürlich dann auch jetzt einen sehr guten Start hier zu Hause haben», sagte Toppmöller.

Im Vergleich zum 1:0 am Millerntor könnte Defensivspieler Tuta wieder in die Startelf rücken. Er sei «mit Sicherheit» eine Option, so Toppmöller.

Icon Vergrößern Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat noch ein Fünkchen Hoffnung, dass Omar Marmoush zumindest bis zum Saisonende bleibt. Foto: Gregor Fischer/dpa Icon Schließen Schließen Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat noch ein Fünkchen Hoffnung, dass Omar Marmoush zumindest bis zum Saisonende bleibt. Foto: Gregor Fischer/dpa