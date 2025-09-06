Icon Menü
Fußball-Bundesliga: Verteidiger Hrvoje Smolcic verlässt Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesliga

Verteidiger Hrvoje Smolcic verlässt Eintracht Frankfurt

Nicht in allen europäischen Ligen ist das Transferfenster zu. Für einen Eintracht-Spieler geht es per Leihe in die Türkei. Es könnte aber ein dauerhaftes Engagement werden.
Von dpa
    Hrvoje Smolcic verlässt Hessen. (Archivbild)
    Hrvoje Smolcic verlässt Hessen. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa

    Der kroatische Abwehrspieler Hrvoje Smolcic verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt per Leihe. Der 25-Jährige wechselt bis zum Ende der Saison zum türkischen Erstligisten Kocaelispor, wie die Hessen mitteilten. Die Türken haben im Anschluss eine Kaufoption.

    Der Linksfuß war im Sommer 2022 vom kroatischen Erstligisten HNK Rijeka an den Main gekommen und absolvierte insgesamt 32 Pflichtspiele für die Eintracht. In der vergangenen Spielzeit war er bereits an den österreichischen Erstligisten Linzer ASK verliehen.

