Verteidiger Hrvoje Smolcic verlässt Eintracht Frankfurt

Der kroatische Abwehrspieler Hrvoje Smolcic verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt per Leihe. Der 25-Jährige wechselt bis zum Ende der Saison zum türkischen Erstligisten Kocaelispor, wie die Hessen mitteilten. Die Türken haben im Anschluss eine Kaufoption.

Der Linksfuß war im Sommer 2022 vom kroatischen Erstligisten HNK Rijeka an den Main gekommen und absolvierte insgesamt 32 Pflichtspiele für die Eintracht. In der vergangenen Spielzeit war er bereits an den österreichischen Erstligisten Linzer ASK verliehen.