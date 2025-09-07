Champions League: Eintracht mit Schwarzmarkt-Warnung

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt warnt seine Fans vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Galatasaray vor Abzocke-Maschen. «Ein Duell mit so einer Nachfrage zieht massenhaft Betrüger an. Seit der Auslosung gab es unzählige Angebote auf den üblichen Plattformen. In annähernd allen Fällen handelte es sich um Fake-Angebote», sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke auf der Vereinshomepage.

Die Partie zwischen den Hessen und dem türkischen Topclub mit dem früheren Bayern-Star Leroy Sané steigt am 18. September (21.00 Uhr) in der EM-Arena in Frankfurt. Der Club fürchtet, dass Galatasaray seine große Fanbasis in Deutschland nutzt und zahlreiche Tickets in den neutralen Bereichen erwirbt.

Eintracht beobachtet Markt mit Kanzlei

Reschke wies darauf hin, dass nur Eintracht-Mitglieder, die die Mitgliedschaft schon vor der Auslosung erworben haben, ein Ticket kaufen können. «Darunter werden natürlich auch einige sein, in deren Brust zwei Herzen schlagen, aber es darf schon unsere Erwartungshaltung sein, dass unsere Dauerkarteninhaber und Mitglieder grundsätzlich ihre Karten nicht an Gästefans geben», sagte Reschke.

Der Funktionär sprach zwei Warnungen aus: zum einen an die potenziellen Käufer, die betrogen werden könnten. Zum anderen an die Verkäufer, die das schnelle und große Geld wittern. «Wir screenen den Markt mit Hilfe unserer auf Schwarzmarkt spezialisierten Kanzlei. Die Anbieter werden abgemahnt, die angebotenen Karten werden storniert», sagte Reschke. Dies könne bei Betrug bis zum Entzug der Vereinsmitgliedschaft gehen.