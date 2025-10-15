Icon Menü
Fußball: Eintracht-Frauen ziehen ins Achtelfinale des Europa Cups ein

Fußball

Eintracht-Frauen ziehen ins Achtelfinale des Europa Cups ein

Die Frankfurterinnen gewinnen auch das Rückspiel beim 1. FC Slovacko in Tschechien. Die Auslosung der nächsten Runde erfolgt am Freitag.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Im Europacup geht es für die Eintracht-Fußballerinnen und ihren Cheftrainer Niko Arnautis mit dem Achtelfinale weiter.
    Im Europacup geht es für die Eintracht-Fußballerinnen und ihren Cheftrainer Niko Arnautis mit dem Achtelfinale weiter. Foto: Arne Dedert/dpa

    Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen im Achtelfinale des Europa Cups. Die Hessinnen gewannen beim 1. FC Slovacko aus Tschechien mit 1:0 (1:0) auch ihr Rückspiel in der zweiten Runde des neuen Wettbewerbs. Schon die Heimpartie eine Woche zuvor hatte der Bundesliga-Siebte mit 4:0 für sich entschieden. Die Schwedin Amanda Ilestedt erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer Ecke von Ereleta Memeti das Siegtor per Kopf.

    Cheftrainer Niko Arnautis beließ im Vergleich zur 2:3-Niederlage am Sonntag in Freiburg nur Ilestedt, Kapitänin Laura Freigang und Torhüterin Lina Altenburg in der Startelf. Trotz der vielen Umstellungen dominierten die Gäste von Beginn an die Partie, ließen gegen einen tief stehenden und harmlosen Gegner aber erneut Chancen liegen.

    Ihren Kontrahenten in der Runde der besten 16 bekommen die Frankfurterinnen am Freitag zugelost. Zwei Tage später wartet am Sonntag (14.00 Uhr) als letzte Liga-Aufgabe vor der Länderspielpause das Heimspiel gegen Werder Bremen.

