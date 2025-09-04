Eintracht gegen Bayern als Topspiel am 4. Oktober

Das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist das Topduell des sechsten Bundesliga-Spieltags. Die Partie wird damit am 4. Oktober um 18.30 Uhr angepfiffen, wie aus den genauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga für die Spieltage sechs bis zwölf hervorgeht. Auch das Aufeinandertreffen der Eintracht am elften Spieltag auswärts mit dem 1. FC Köln am 22. November ist als Topspiel terminiert.

Zudem sind die Frankfurter sowohl im Duell mit dem FSV Mainz 05 (9. November, 19.30 Uhr) als auch gegen den VfL Wolfsburg (30. November, 17.30 Uhr) sonntags gefordert. Die Spiele beim SC Freiburg (19. Oktober), gegen den FC St. Pauli (25. Oktober) und beim 1. FC Heidenheim (1. November) werden jeweils am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Darmstadt zweimal am Samstagabend zu Hause

In der 2. Bundesliga wurden die Spieltage 8 bis 14 terminiert. Demnach spielt der SV Darmstadt 98 gleich zweimal an einem Samstagabend um 20.30 Uhr zu Hause - zum einen am 1. November gegen Arminia Bielefeld, zum anderen drei Wochen später gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Besonders pikant: Am 24. Oktober (18.30 Uhr) sind die Lilien in der Liga beim FC Schalke zu Gast. Nur fünf Tage später treffen beide Teams in Darmstadt im DFB-Pokal aufeinander.