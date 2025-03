Eintracht mit Koch im Topspiel gegen Leverkusen

Eintracht Frankfurt will mit Rückkehrer Robin Koch den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen ärgern. Das Topspiel des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zwischen dem Tabellendritten aus Frankfurt und den zweitplatzierten Leverkusenern findet am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) statt. Mit einem Sieg würde die SGE die Konkurrenz im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auf jeden Fall auf Abstand halten.

Abwehrchef Koch ist nach seiner Schulterverletzung in den vergangenen Wochen wieder eine Option für die Startelf, wie Trainer Dino Toppmöller vor der Partie ankündigte. Verteidiger Tuta hingegen fällt für das Heimspiel gegen Leverkusen wegen der fünften Gelben Karte aus.

Eine Liga tiefer versucht der SV Darmstadt 98, den Schwung vom vergangenen Heimsieg gegen den FC Schalke 04 mitzunehmen. Die Lilien treffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auswärts auf den Aufstiegskandidaten 1. FC Magdeburg.

