Eintracht ohne Trapp und Knauff in Bremen - SVD gegen Fürth

Eintracht Frankfurt kann mit dem dritten Sieg in Folge in der Fußball-Bundesliga weiter Kurs auf die Champions-League-Qualifikation nehmen. Die Eintracht ist am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen zu Gast.

Coach Dino Toppmöller muss nach wie vor auf Stammtorwart Kevin Trapp verzichten, der in dieser Woche im Training nach seiner Schienbeinverletzung einen Rückschlag erlitten hatte. Für den Routinier wird wie schon zuletzt der Brasilianer Kauã Santos im Tor stehen. Außerdem fehlt Flügelspieler Ansgar Knauff, der sich in der Vorwoche beim Heimsieg gegen den VfB Stuttgart verletzt hatte. Wer Knauff ersetzen wird, ließ Toppmöller offen.

Eine Liga tiefer benötigt der SV Darmstadt 98 noch Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Die Lilien empfangen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) die SpVgg Greuther Fürth. Aktuell belegen die Darmstädter in der 2. Bundesliga den 14. Platz.