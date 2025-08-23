Eintracht zum Bundesliga-Auftakt mit Heimspiel gegen Bremen

Für Eintracht Frankfurt beginnt die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller trifft zum Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Werder Bremen.

Frankfurts Keeper Michael Zetterer steht dabei vor einem ganz besonderen und womöglich auch emotionalen Spiel. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club gibt der 30-Jährige sein Debüt im Eintracht-Tor. Zetterer war erst vor wenigen Tagen aus Bremen nach Hessen als Ersatz für Kevin Trapp gewechselt.

In der Startelf der Frankfurter stehen neben Zetterer wahrscheinlich noch zwei weitere Zugänge. Zum einen darf im offensiven Mittelfeld wohl Ritsu Doan beginnen, der vom SC Freiburg kam. Zum anderen wird im Sturm Jonathan Burkardt voraussichtlich seine Bundesliga-Premiere für die Eintracht bestreiten. Die Eintracht hatte den Nationalspieler im Sommer vom Ligakontrahenten FSV Mainz 05 geholt.