Erstes und letztes Gruppenspiel für Frankfurt daheim

Schon bald dürfen sich die Fans von Eintracht Frankfurt auf den FC Liverpool mit Rückkehrer Hugo Ekitiké und Nationalspieler Florian Wirtz freuen: Am 22. Oktober gastiert der englische Fußballmeister in der Gruppenphase der Champions Leaugue in der Frankfurter Arena. Der französische Stürmer war vor dieser Saison für eine Ablösesumme von bis zu 95 Millionen Euro vom Bundesligisten in die Premier League gewechselt.

Überhaupt hat die Eintracht Glück bei der Bekanntgabe der Spieltermine durch die UEFA: Die Frankfurter starten mit einem Heimspiel gegen Galatasaray Istanbul und beenden die Gruppenphase vor eigenem Publikum gegen Tottenham Hotspur. Das erste Auswärtsspiel steigt am 30. September in Madrid gegen Atlético. Bei Hansi Flicks FC Barcelona müssen die Frankfurter ebenfalls auswärts ran: Die Begegnung wird am 9. Dezember angepfiffen.

Der Champions-League-Modus in der Gruppenphase ist der gleiche wie bei der Premiere in der vergangenen Saison. 36 Teams sind dabei, jede Mannschaft bestreitet acht Spiele, jeweils vier Partien zu Hause und vier auswärts. Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet.