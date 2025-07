Clubs bestätigen: Ekitiké von Frankfurt nach Liverpool

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Torjäger Hugo Ekitiké zum FC Liverpool ist perfekt. Dies bestätigten beide Vereine nach dem erfolgreichen Medizincheck des 23-Jährigen beim englischen Meister. Zuvor hatten bereits am Sonntag unter anderen Sky, «Bild» und der Transferjournalist Fabrizio Romano über die Einigung der beiden Vereine berichtet.

Demnach sollen die Hessen eine Ablösesumme von bis zu 95 Millionen Euro kassieren. Zu den Ablösedetails machten die beiden Clubs am Abend keine Angaben. Ekitiké soll in Liverpool einen Sechsjahresvertrag bis Sommer 2031 unterschrieben haben und ist nach den bisherigen Leverkusenern Florian Wirtz und Jeremie Frimpong bereits der dritte hochwertige Bundesliga-Profi, der in diesem Sommer zum FC Liverpool wechselt.

Krösche: Hugo hat sich das verdient

«Hugo hat eine tolle Entwicklung genommen in seinen anderthalb Jahren bei uns und war auf und neben dem Platz eine Bereicherung für die Mannschaft und unseren Klub», sagte Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche laut Vereinsmitteilung der Hessen. Ekitiké soll noch in dieser Woche nach Hongkong reisen und Liverpools Asien-Tour mitmachen.

In den vergangenen zwei Jahren hatte Krösche schon Randal Kolo Muani (95 Millionen Euro) und Omar Marmoush (75 Millionen Euro) für gewaltige Summen an Paris Saint-Germain und Manchester City verkauft. «Hugo hat sich diesen Schritt verdient und es zeigt, dass wir in der Lage sind, Spielern eine großartige Perspektive zu bieten», sagte Krösche.

Der Stürmer war - wie erwartet - nicht am Dienstag mit den Hessen ins Trainingslager in die USA geflogen. Stattdessen kümmerte sich Ekitiké um letzte Details mit den Reds. Die Eintracht reiste mit 30 anderen Profis in die USA, wo Louisville die erste Station ist. Insgesamt sind die Hessen bis zum 3. August unterwegs. Außer in Louisville wird das Team von Trainer Dino Toppmöller auch im WM-Spielort Philadelphia Station machen.