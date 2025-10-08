Frankfurterinnen feiern erfolgreiche Premiere im Europa Cup

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen mit einem Bein im Achtelfinale des UEFA Women's Europa Cup. Ihre Hinspiel-Premiere in der zweiten Runde des neuen Wettbewerbs gegen den 1. FC Slovácko aus Tschechien gewannen die Hessinnen verdient mit 4:0 (2:0). Das entscheidende Rückspiel wird am 15. Oktober im Nachbarland ausgetragen.

Vor 2153 Zuschauern im Stadion am Brentanobad erzielte Elisa Senß in der dritten Minute per Elfmeter ins linke untere Eck die Führung. Zuvor hatte FC-Torfrau Anežka Zelenková die heran eilende Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi im Strafraum zu Fall gebracht.

In der 15. Minute legte Laura Freigang nach. Für die Kapitänin war es das erste Pflichtspieltor in dieser Saison nach wochenlanger Torlosigkeit. Nina Lührßen (80.) und die lange gut parierende Zelenková (82.) durch ein Eigentor sorgten für den Endstand. In einer einseitigen Begegnung hatten sich die Hessinnen weitere Chancen erspielt, ließen diese aber liegen.