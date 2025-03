Frankfurts Theate reist von Belgiens Nationalteam ab

Abwehrspieler Arthur Theate kehrt wegen einer Verletzung vorzeitig von der belgischen Fußball-Nationalmannschaft zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Wie die SGE mitteilte, wird der zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallene Verteidiger seine Reha in Frankfurt fortsetzen. Weitere Details nannte der Club zunächst nicht.

Der 24-Jährige war im vergangenen Sommer vom französischen Verein Stade Rennes zur Eintracht gewechselt. Bei der SGE etablierte sich Theate schnell zum Stammspieler. In den vergangenen beiden Bundesliga-Partien bei der Heimniederlage gegen den 1. FC Union Berlin (1:2) sowie beim Auswärtssieg gegen den VfL Bochum (3:1) fehlte er aber bereits wegen seiner Muskelverletzung.

Für Belgien geht es in dieser Woche gegen die Ukraine um den Verbleib in der höchsten Liga der Nations League. Das Hinspiel findet am Donnerstag statt, das Rückspiel in Belgien steigt am Sonntag. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.