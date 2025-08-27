Icon Menü
Kracher im DFB-Pokal: Die Bayern kommen nach Wiesbaden

Für den SV Wehen Wiesbaden kommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München zum Spiel des Jahres. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Sensation.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der SV Wehen Wiesbaden mit Trainer Nils Döring geht als krasser Außenseiter in das Pokal-Spiel gegen den FC Bayern München. (Archivbild)
    Der SV Wehen Wiesbaden mit Trainer Nils Döring geht als krasser Außenseiter in das Pokal-Spiel gegen den FC Bayern München. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden fordert im DFB-Pokal Rekordsieger FC Bayern München heraus. Die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bildet den Abschluss der ersten Runde.

    Die Wiesbadener sind bei dem ausverkauften Heimspiel krasser Außenseiter und treffen erstmals überhaupt in einer Pflichtpartie auf die Bayern.

    Der SVWW mit Trainer Nils Döring musste zuletzt in der Liga ein bitteres 3:4 gegen Rot-Weiss Essen hinnehmen. 2008/2009 standen die Wiesbadener schon mal im Pokal-Viertelfinale, 2023/24 spielte der Club zuletzt in der 2. Liga.

