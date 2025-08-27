Kracher im DFB-Pokal: Die Bayern kommen nach Wiesbaden

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden fordert im DFB-Pokal Rekordsieger FC Bayern München heraus. Die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bildet den Abschluss der ersten Runde.

Die Wiesbadener sind bei dem ausverkauften Heimspiel krasser Außenseiter und treffen erstmals überhaupt in einer Pflichtpartie auf die Bayern.

Der SVWW mit Trainer Nils Döring musste zuletzt in der Liga ein bitteres 3:4 gegen Rot-Weiss Essen hinnehmen. 2008/2009 standen die Wiesbadener schon mal im Pokal-Viertelfinale, 2023/24 spielte der Club zuletzt in der 2. Liga.