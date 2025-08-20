Nur ein Kandidat fürs Präsidentenamt bei Darmstadt 98

Für die Nachfolge von Rüdiger Fritsch als Präsident des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 gibt es nur einen Bewerber. Wie die Südhessen mitteilten, ist der derzeitige Vizepräsident Markus Pfitzner der einzige Kandidat. Pfitzner und sein Team stellen sich bei der geplanten Mitgliederversammlung am 21. Oktober zur Wahl.

Der amtierende Präsident Fritsch hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, nach 13 Jahren nicht mehr als Darmstädter Clubchef kandidieren zu wollen. «Mein Ziel war es stets, meinem Nachfolger einen geordneten Übergang und ein bestelltes Feld zu übergeben. Diesen Zeitpunkt sehe ich nun als gekommen an», hatte Fritsch vor einigen Monaten mitgeteilt.

Der 64-Jährige freue sich, «ab Herbst wieder Dinge tun zu können, die nicht ausschließlich dem Fußball geschuldet sind». Fritsch gehört dem Darmstadt-Präsidium seit 2008 an, seit 2012 ist der Anwalt für Wirtschaftsrecht Vereinspräsident.