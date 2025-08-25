Riedel wechselt von Darmstadt zu Espanyol Barcelona

Nach sechs Jahren verlässt Clemens Riedel den SV Darmstadt 98. Der 22 Jahre alte Verteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem spanischen Erstligisten RCD Espanyol Barcelona an, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Über die Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Beim torlosen Remis gegen Hertha BSC am Sonntag hatte Riedel, dessen Vertrag bei den Südhessen noch bis 30. Juni 2026 lief, schon nicht mehr im Aufgebot gestanden.

Riedel, in der Vorsaison Kapitän des Teams, war im Juli 2019 ins Nachwuchsleistungszentrum der Lilien gewechselt und feierte am 24. Juli 2021 mit 18 Jahren sein Profidebüt für den Club. Insgesamt bestritt der gebürtige Wölfersheimer 84 Pflichtspiele für Darmstadt und wurde aufgrund seiner Leistungen sowohl für die U19 (sieben Spiele) als auch die U21-Nationalmannschaft (ein Einsatz) Deutschlands berufen.

Sky: Zwei Millionen Euro Ablöse

«Für den gesamten Verein ist es etwas Besonderes, dass ein Spieler, der in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, zukünftig in La Liga aktiv sein wird», sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie, der nichts zur Höhe der Ablösesumme sagte: «Mit dem Transfer haben wir nun ein sehr gutes Ergebnis für alle Seiten erzielt.»

Nach Informationen des Bezahlsenders Sky sollen die Spanier rund zwei Millionen Euro überweisen. Noch nicht inkludiert sind mögliche Bonuszahlungen. Auch soll sich der SVD eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.