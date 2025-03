Toni Kroos steigt bei Berater-Agentur ein

Ex-Nationalspieler Toni Kroos will sich in Zukunft auch als Berater von Fußball-Profis engagieren. «Ich werde dem ein oder anderen Spieler auf seinem sportlichen Weg mit Ratschlägen zur Seite stehen und meine Erfahrungen weitergeben», sagte Kroos in einer Mitteilung der Agentur Sports 360 GmbH, die ihn während seiner Karriere jahrelang betreut hat. Kroos habe sich mit den Geschäftsführern Volker Struth und Sascha Breese darauf verständigt, als Gesellschafter bei der Agentur einzusteigen.

Kroos hatte seine Karriere nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr beendet. Der Weltmeister von 2014 gewann insgesamt sechsmal die Champions League und wurde mit Bayern München dreimal und mit Real Madrid viermal nationaler Meister. Nach dem Ende seiner Laufbahn hatte sich der 35-Jährige etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuletzt war er aber unter anderem in der von ihm mit initiierten Icon League wieder aufgetreten.