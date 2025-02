Darmstadt wirbt auf Trikot für Bundestagswahlkampf

Mit einem Sondertrikot ruft Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf. Die Lilien werden in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 mit dem Schriftzug «Demokratie wählen. Gegen Ausgrenzung und Rassismus» auf der Brust auflaufen, teilte der Verein mit.

Vergangene Woche hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekanntgegeben, dass neben dem Dachverband zahlreiche Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga an der Social-Media-Initiative «#DemokraTeam – Alles andere ist Abseits» mit eigenen Videos und auf den Club-Kanälen teilnehmen.

Rund um den kommenden Bundesliga-Spieltag und den Wahlsonntag wird es in den Stadien und auf digitalen Kanälen vielfältige Aktionen geben. Die dezentrale Kampagne, die beispielsweise auf TikTok vor allem junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren erreichen soll, wurde von der DFL Stiftung initiiert.