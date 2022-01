"Gaby Köster - Meine verrückte Bucket List": Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung

In „Gaby Köster - Meine verrückte Bucket List“ begleitet RTL die Kölner Komikerin beim größten Abenteuer ihres Lebens. Wir informieren Sie hier über den Sendetermin sowie die Übertragung im TV und Stream. Außerdem erfahren Sie, worum es in der Dokumentation geht. Gibt es eine Wiederholung?

Träume wahrmachen: Comedy-Legende Gaby Köster hat sich nach ihrem Schlaganfall ins Leben zurückgekämpft und will es jetzt allen mal so richtig zeigen - natürlich auch sich selbst. In der neuen RTL-Dokumentation erfüllt sie sich außergewöhnliche Reisewünsche, die wegen ihrer Erkrankung eigentlich unerreichbar schienen. Aber ein "geht nicht" gibt's nicht für die notorische Optimistin.

Sendetermin von "Gaby Köster - Meine verrückte Bucket List"

RTL hatte die Dokumentation für Mittwoch, den 19. Januar 2022, angekündigt. Sendebeginn war um 20.15 Uhr.

"Gaby Köster - Meine verrückte Bucket List": Worum geht es bei der Dokumentation?

Auf der Reise ihres Lebens wird die Gabi Köster von ihrer besten Freundin Beate begleitet. Sie hat sich fest vorgenommen, ihre Träume ab sofort nicht mehr auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben, sondern ihr Schicksal jetzt auf der Stelle in die Schranken zu fordern. Zusammen reisen die beiden Frauen nach Südfrankreich. Gaby hat eine lange "Bucket List" dabei. Der Begriff geht auf schwarzen englischen Humor zurück: "To kick the bucket" bedeutet so viel wie "den Löffel abgeben". Deshalb heißt die Bucket List auf Deutsch auch "Löffelliste": Es geht um Dinge, die man in seinem restlichen Leben noch erreichen möchte.

Video: wetter.com

Ein Punkt auf ihrer Liste: Gaby möchte unter anderem endlich mal auf einem echten Camargue-Pferd sitzen. Durch ihren Rollstuhl will sich die Kölsche Frohnatur jedenfalls nicht von diesem Abenteuer abhalten lassen. Außerdem führt die Reise für zwei Tage in eine Kommune, deren Leben und Gewohnheiten den beiden Frauen reichlich bizarr vorkommen. Und dann das volle Kontrastprogramm: In St. Tropez an der Côte d'Azur wollen die Freundinnen vorübergehend in den Lifestyle der Reichen und Schönen eintauchen. Schaffen sie es schließlich sogar, sich auf einer opulenten Luxusyacht einzuquartieren? Lassen Sie sich überraschen.

Gaby Köster im RTL-Interview: "Die Doku 'Meine verrückte Bucket List' ist mein persönliches Highlight 2021. Wie oft hat man es im Leben, dass man sich mit 60 Lebensjahren nochmal wie ein Teenager fühlen und verhalten darf? Meine beste Freundin Beate und ich sind mit einem megageilen Fernsehteam nach Frankreich gefahren, die haben die 'lustigste Klassenfahrt' meines Lebens mitgefilmt."

Übertragung im TV und Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Falls Sie das konventionelle TV-Erlebnis lieben, können Sie "Gaby Köster - Meine verrückte Bucket List" ganz normal im linearen Fernsehprogramm von RTL verfolgen. Die Übertragung läuft natürlich auch - zeitgleich - bei RTL+, dem Streamingdienst der Mediengruppe.

Lesen Sie dazu auch

Wenn Sie es aber individueller mögen und beispielsweise den Zeitpunkt gern selbst bestimmen wollen, sind sie ebenfalls bei RTL+ in besten Händen. Bei diesem Streaminganbieter, der bis Anfang November "TVNow" hieß, finden Sie auch eine zeitlang die Wiederholung der Doku mit Gaby Köster..

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist gratis - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich einfach registrieren. Es gibt aber auch die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier schlagen 7,99 Euro pro Monat zu Buche. Laut RTL können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.