Die Gagen im Dschungelcamp 2022: Wer ist der Spitzenverdiener unter den Kandidaten in Staffel 15?

Alle Jahre wieder kehrt das Dschungelcamp und somit das Raten um die Dschungel-Gagen zurück. Wer 2022 die höchste Gage erhält, lesen Sie bei uns.

2022 ist es nun endlich wieder so weit - das Dschungelcamp kehrt zurück. Nach einer etwas traurigen Dschungelshow im letzten Jahr, die in einem Tiny House auf einem Produktionsgelände in Hürth bei Köln gedreht wurde, können Fans von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) 2022 wieder aufatmen. Doch so richtig "normal" wird es dennoch nicht.

Statt in Australien wurde der Drehort des Dschungelcamps 2022 nach Südafrika verlegt - Schuld ist - wie auch schon im letzten Jahr natürlich - Corona. Das stellt das RTL-Team und die Dschungelcamp-Kandidaten vor neue Herausforderungen, die sich auch nach Informationen der Bild auf die Gagen der Dschungelcamp-Stars niederschlagen sollen. 15 Prozent soll es dafür mehr geben, denn die Kandidaten sollen sich bereits nach Weihnachten in Quarantäne begeben haben.

Genaue Informationen zu den Dschungelcamp-Gagen gibt es aktuell zwar noch nicht, aber anhand der letzten Jahre lassen sich ein paar Prognosen treffen.

Video: ProSieben

Dschungelcamp-Gagen 2022: Welcher Kandidat verdient wie viel?

Fangen wir mit dem Sieger der Dschungelshow an, der sich das "Goldene Ticket" für das Dschungelcamp 2022 erkämpft hat: Filip Pavlovic. Bekannt ist er aus " Bachelorette", " Bachelor in Paradise" und "Like Me – I’m Famous". In der Dschungelshow lag seine geschätzte Gage bei etwa 25.000 Euro plus dem Preisgeld von 50.000 Euro. Da die Gagen im Dschungel die letzten Jahre extrem angestiegen sind und der Gagen-Aufschlag für die Corona-Quarantäne hinzukommt, würden wir seine Gage zwischen 40.000 Euro und 60.000 Euro schätzen. Immerhin hat er sich in seiner Bekanntheit durch viele TV-Show-Teilnahmen nach oben gearbeitet. Außerdem hat ein Marco Cerullo (Dschungelcamp-Kandidat 2020) mit ähnlichem TV-Show-Hintergrund bereits um die 40.000 Euro für den Dschungel erhalten. Und tatsächlich, laut Bild-Informationen erhält er 40.000 Euro für seinen Auftritt im Dschungelcamp.

Filip Pavlovic jubelt über seinen Sieg bei der RTL-«Dschungelshow». Foto: Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Wie hoch fällt die Gage von Lucas Cordalis im Dschungelcamp 2022 aus?

Mit Lucas Cordalis sollte ein weiterer TV-erprobter Star in das südafrikanische Dschungelcamp einziehen. Das hätte oder wird sich RTL etwas kosten haben lassen. Die Gage von Lucas Vater Costa Cordalis, dem allerersten Dschungelkönig der ersten Staffel (2004), lag bei 48.000 Euro. So wenig hätte der Mann von Daniela Katzenberger, der auch bei "The Masked Singer" bereits teilgenommen hat, nicht für das Dschungelcamp 2022 erhalten. Er wäre bei einem Einzug eher in der oberen Hälfte der Kandidaten bei den Verdiensten anzutreffen gewesen. Seine Gage wäre bei 150.000 Euro gelegen. Allerdings hatte Lucas Cordalis bei der Einreise einen positiven PCR-Test. Zunächst war es unklar, ob er doch noch teilnehmen kann, doch jetzt steht fest: Lucas Cordalis wird nicht mehr in das Dschungelcamp einziehen.

Was bedeutet das nun für seine Dschugelcamp-Gage? Das ist nicht ganz sicher. Die Gagen werden üblicherweise in vier Teilen ausbezahlt, wie Bild berichtet. Der erste Teil wird mit Vertragsunterzeichnung ausbezahlt, der zweite Teil bei Einzug ins Dschungelcamp und Teil drei und vier während beziehungsweise nach der Show - aber nur, wenn die Kandidaten nicht freiwillig abbrechen. Teil drei und vier fallen dann vermutlich bei Lucas Cordalis Gage weg.

Lesen Sie dazu auch

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

So viel könnten die Stars im Dschungelcamp 2022 verdienen

Mit Tina Ruland zieht ein weiteres bekanntes TV-Gesicht in das Dschungelcamp 2022 ein. Auch ihre Verdienstchancen sehen wir als relativ gut an. Eine Sonja Kirchberger verdiente 2020 150.000 Euro. Tina Ruland sehen wir in einer ähnlichen Preisregion. Zwischen 150.000 und 170.000 Euro mit Corona-Aufschlag würden wir hier vermuten.

2022 ein. Auch ihre Verdienstchancen sehen wir als relativ gut an. Eine verdiente 2020 150.000 Euro. sehen wir in einer ähnlichen Preisregion. Zwischen 150.000 und 170.000 Euro mit Corona-Aufschlag würden wir hier vermuten. Anouschka Renzi war schon zweimal im Playboy und krönt sich nun mit einer Teilnahme im Dschungelcamp 2022. Wir sehen die Schauspielerin etwas unterhalb von Tina Ruland , daher schätzen wir, dass sie etwa 100.000 Euro bis 120.000 Euro für die Show-Teilnahme erhält. Aber wer weiß, vielleicht hat sie Schauspielerin auch besser oder schlechter verhandelt.

2022. Wir sehen die Schauspielerin etwas unterhalb von , daher schätzen wir, dass sie etwa 100.000 Euro bis 120.000 Euro für die Show-Teilnahme erhält. Aber wer weiß, vielleicht hat sie Schauspielerin auch besser oder schlechter verhandelt. Der obligatorische Daily-Soap-Star darf im Dschungelcamp natürlich nicht fehlen. Diesen Platz nimmt 2022 Eric Stehfest ein. Er wird vermutlich ähnlich viel für seine Teilnahme erhalten wie seine ehemaligen Kollegen Raúl Richter und Jörn Schlönvoigt erhalten. Außerdem wirkte er bereits bei " Let's Dance " mit. Seine Gage dürfte daher zwischen 100.000 Euro und 120.000 Euro liegen.

natürlich nicht fehlen. Diesen Platz nimmt 2022 Eric Stehfest ein. Er wird vermutlich ähnlich viel für seine Teilnahme erhalten wie seine ehemaligen Kollegen Raúl und erhalten. Außerdem wirkte er bereits bei " " mit. Seine Gage dürfte daher zwischen 100.000 Euro und 120.000 Euro liegen. Model Janina Youssefian zieht ebenfalls in das Dschungelcamp 2022. Ihr Gage vermuten wir etwas unterhalb von Dschungelshow-Gewinner Filip Pavlovic . Zwischen 25.0000 Euro und 40.000 Euro könnte sie für Teilnahme erhalten.

2022. Ihr Gage vermuten wir etwas unterhalb von Dschungelshow-Gewinner . Zwischen 25.0000 Euro und 40.000 Euro könnte sie für Teilnahme erhalten. Manuel Flickinger ist ein weiterer Dschungelcamp-Kandidat 2022. Da sich seine TV-Erfahrung bisher nur auf " Prince Charming " beschränkt, vermuten wir, dass seine Verdienstmöglichkeiten im Dschungel eher niedrig ausfallen werden. Wir schätzen die Gage auf etwa 15.000 Euro.

" beschränkt, vermuten wir, dass seine Verdienstmöglichkeiten im Dschungel eher niedrig ausfallen werden. Wir schätzen die Gage auf etwa 15.000 Euro. Eine "Bachelor"-Kandidatin ist im Dschungel in Südafrika auch dabei: Linda Nobat. Sie war für ihr lautes Mundwerk bekannt und sowas wird garantiert gerne von RTL im Dschungelcamp gesehen. Ihre Gage schätzen wir etwas unterhalb von Filip auf zwischen 20.000 Euro und 30.000 Euro.



auch dabei: Linda Nobat. Sie war für ihr lautes Mundwerk bekannt und sowas wird garantiert gerne von im gesehen. Ihre Gage schätzen wir etwas unterhalb von auf zwischen 20.000 Euro und 30.000 Euro. Tara Tabitha darf ihre Bekanntheit bei "IBES" ausbauen, denn in Deutschland ist sie noch nicht groß bekannt. Dementsprechend schätzen wir die Gage auf etwa 15.000 Euro oder 20.000 Euro.

ist sie noch nicht groß bekannt. Dementsprechend schätzen wir die Gage auf etwa 15.000 Euro oder 20.000 Euro. Mit Peter Althoff zieht ein relativ unbekanntes Gesicht in den Dschungel. Die Gage? Könnte ebenfalls um die 15.000 Euro rangieren. Aber wer weiß, vielleicht hatte der ehemalige Promi-Bodyguard auch mehr Verhandlungsgeschick.

Jasmin Herren, Witwe von Willi Herren , darf nun für Christin Okpara als Ersatzkandidatin ins Dschungelcamp gehen. Da sie die letzten Jahre doch eine gewisse Medienpräsenz hatte und bei ein paar Shows dabei war, schätzen wir, dass bei ihr eine Gage zwischen 40.000 und 60.000 Euro auf dem Konto landen könnte.

Das waren unsere Schätzwerte. Tatsächlich fallen nach Bild-Angaben die Gagen der anderen Teilnehmer etwas anders und teilweise geringer aus. Zwischen 30.000 und 80.000 Euro soll es für die anderen Teilnehmer geben. Das bedeutet, dass Tina Ruland, Anouschka Renzi und Eric Stehfest deutlich weniger bekommen. Dafür sieht es für Linda, Tara und Peter besser aus. Janina und Jasmin liegen in dem erwarteten Rahmen. Außerdem soll es nach Show-Ende für alle Dschungelcamp-Teilnehmer noch einmal einen Bonus zwischen 10.000 und 20.000 Euro geben.

Dschungelcamp-Gagen 2022: Wer ist der Spitzenverdiener der 15. Staffel?

Doch wer wird nun die höchste Gage im Dschungelcamp 2022 erhalten? Das ist Harald Glööckler. Wie er in der Dschungelshow bereits erzählte, wurde er von RTL bereits mehrfach angefragt. Jetzt endlich hat es geklappt. Dafür greift der TV-Sender aber auch ordentlich in die Taschen. Bisherige Spitzenreiterin aller Dschungelcamp-Staffeln war Brigitte Nielsen mit ihrer zweiten Teilnahme 2016 in Staffel 10. Sie erhielt eine Gage von 200.000 Euro. Wir konnten uns gut vorstellen, dass der Modedesigner mindestens genauso viel erhält. Und tatsächlich ist es sogar noch mehr: 250.000 Euro erhält er für seine Dschungelcamp-Teilnahme. Damit ist er nicht nur der Spitzenverdiener dieser Staffel, sondern der Topverdiener aller Dschungelcamp-Staffeln.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Alle Dschungelcamp-Sendertermine und wo und wann RTL das Dschungelcamp 2022 zeigt, erfahren Sie ebenfalls bei uns.