"Galileo Big Pictures - Jahresrückblick" 2022: Sendetermin, Übertragung und alle Infos

Der "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick" 2022 schaut zurück auf die wichtigsten Bilder des vergangenen Jahres. Hier bekommen Sie alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Moderator.

Das Jahr 2022 ist fast vorbei und es ist einiges passiert in den letzten 12 Monaten. Queen Elisabeth II. ist gestorben, Russland hat einen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen, Argentinien hat die umstrittene Fußball-WM in Katar gewonnen und in Deutschland wurde heftig über den Song "Layla" diskutiert. Doch was waren die Bilder des Jahres 2022? Die Sendung "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick 2022" begibt sich auf die Suche nach den 50 wichtigsten Fotos des vergangenen Jahres.

Sie möchten am Ende von 2022 noch einmal auf die wichtigesten Momente des Jahres zurückblicken? Wir haben für Sie alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Moderator von "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick 2022" zusammengefasst.

Das ist der Sendetermin von "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick" 2022

Ausgestrahlt wird der "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick 2022" dieses Jahr am 27. Dezember. Los geht es zur Prime Time um 20.15 Uhr auf ProSieben. In einem Ranking werden die 50 Bilder, die das Jahr 2022 am meisten geprägt haben, gesucht. Übrigens zeigt auch Sat.1 in diesem Jahr einen Jahresrückblick. Dieser läuft unter dem Titel "Der Sat.1-Jahresrückblick" am 21. Dezember im linearen Fernsehen.

Übertragung von "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick" 2022 live im TV und Stream

Sie möchten den "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick 2022" live am 27. Dezember um 20.15 Uhr verfolgen? Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Im linearen Fernsehen läuft die Sendung am 27. Dezember um 20.15 Uhr auf ProSieben. Parallel dazu wird der Jahresrückblick auch im Live-Stream auf Joyn gezeigt. Bei Joyn handelt es sich um den Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SE. Das Basispaket des Streaminganbieters ist kostenlos. Schließt man ein monatlich kündbares Abo für 6,99 Euro ab, kann man auf weitere Sender zugreifen sowie ohne Werbeunterbrechungen streamen.

Wiederholung von "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick" 2022

Voraussichtlich wird es zwei Wiederholungen von "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick 2022" geben:

Mittwoch, 28.12, 02.20 - 05.40 Uhr

Sonntag, 1.1, 11.05 - 14.40 Uhr

Zudem können Sie die Sendung auch nach der Ausstrahlung am 27. Dezember noch eine Zeit lang auf Joyn abrufen.

Moderator von "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick" 2022: Aiman Abdallah vorgestellt

Moderiert wird der "Galileo Big Pictures - Jahresrückblick 2022" - genau wie die meisten anderen Galileo-Formate - natürlich von Aiman Abdallah. Nach dem Abitur hat er zunächst Informatik an der TU Berlin studiert. Anschließend hat er bei verschiedenen Fernsehsendern unter anderem als Cutter gearbeitet und sich zudem als Sportjournalist ausbilden lassen. 1998 wechselte Aiman Abdallah schließlich zum Sender ProSieben. Dort war gerade die Wissensshow "Galileo" konzipiert worden, für die man noch einen Moderator gesucht hat. Inzwischen moderiert Abdallah "Galileo" seit mehr als zwanzig Jahren. (AZ)