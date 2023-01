Bissiger Polizeieinsatz: Riesenratte "Rico" greift Besitzer im Auto an

Im westfälischen Büren ist es zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz gekommen. In der Hauptrolle: Eine Gambia-Riesenhamsterratte, die sich bissig zeigte.

Ein nächtlicher Einsatz wegen einer riesigen Ratte, das dürfte für die Polizisten im westfälischen Büren eine neue Erfahrung gewesen sein. Sie wurden vom dem Besitzer einer Gambia-Riesenhamsterratte namens "Rico" alarmiert. Die Ratte war aus ihrem Käfig ausgebüxt und hatte den Weg in die Freiheit gefunden. Der Züchter und Besitzer war mit ihr gerade im Auto unterwegs gewesen. Das gab die Polizei am Mittwoch in Paderborn bekannt.

Riesenratte "Rico" ausgebüxt: Besitzer machte fast einen Unfall

Nach Angaben der Polizei konnte sich die intelligente Ratte aus ihrem Käfig befreien und tauchte dann neben dem Fahrer auf. Vor Schreck verriss dieser das Lenkrad zu einem gefährlichen Schlenker, welcher das Auto auf die Gegenfahrbahn lenkte. Zu einem Unfall kam es nicht.

Der Besitzer parkte das Auto in der Folge in einer Nothaltebucht und versuchte, "Rico" zurück in den Käfig zu bekommen. Das gelang dem 33-Jährigen allerdings nicht. Bei den Versuchen wurde er mehrfach gebissen. Daher alarmierte er schließlich die Polizei.

Mit Hilfe der Polizei kann die Gambia-Riesenhamsterratte eingefangen werden

Als die Einsatzkräfte zu dem ungewöhnlichen Einsatz eintrafen, versuchten sie zusammen, das Nagetier in seinen Käfig zu bekommen. Zunächst spielte sich die zahlenmäßige Überlegenheit kaum aus. "Rico" wollte einfach nicht zurück in seine Box. Nach rund einer Stunde setzte bei der Ratte dann allerdings der Hunger ein. "Rico" ging zurück in seine Box, in der sich Futter befand. Die Tür des Käfigs wurde sofort gut verschlossen.

Bei "Rico" handelt es sich um eine noch nicht ganz ausgewachsene Riesenratte. Die Gambia-Riesenhamsterratten (Cricetomys gambianus) können einschließlich ihres Schwanzes bis zu 80 Zentimeter messen. Die Ratten werden wegen ihres guten Spürsinns vor allem für die Suche von Landminen eingesetzt.