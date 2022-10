Mehr als 60 Kinder in Gambia gestorben – WHO warnt vor verunreinigten Hustensäften

In Gambia sind offenbar über 60 Kinder nach der Einnahme von verunreinigten Hustensäften gestorben. Die WHO warnt vor Medikamenten aus indischer Produktion.

In Gambia sind offenbar über 60 Kinder nach der Einnahme von Hustensaft gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt genau wie die Behörden des Landes vor Medikamenten des Unternehmens Maiden Pharmaceuticals Limited. Es handelt sich dabei um ein indisches Unternehmen, welches für die verunreinigten Hustensäfte verantwortlich sein soll, welche zum Tod der Kinder führten.

Verunreinigter Hustensaft: WHO warnt vor Medikamenten aus indischer Produktion

Vier Produkte von Maiden Pharmaceuticals sollen im Verdacht stehen, ein akutes Nierenversagen auszulösen. Das machte die WHO in Genf öffentlich. Demnach wurden bei diesen in Laboranalysen eine zu hohe Menge von toxischen Substanzen in den Produkten entdeckt.Die Produkte werden allesamt in Gambia vertrieben. Die WHO warnt allerdings, dass es nicht auszuschließen ist, dass die entsprechenden Medikamente aus indischer Produktion auch in anderen Ländern eingesetzt werden.

Bei der Untersuchung des Vorfalls arbeitet die WHO mit indischen Behörden und der Produktionsfirma Maiden Pharmaceuticals Limited zusammen. Die Behörden in Indien haben bereits darauf hingewiesen, dass der Pharma-Konzern die entsprechenden Hustensäfte nur für den Export produzieren darf. Das indische Unternehmen war für die dpa nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Klar ist, dass aus Indien viele Medikamente produziert werden, die in ärmere Länder exportiert werden. Die Hustensäfte und Erkältungssäfte, welche nun im Verdacht der Verunreinigung stehen, sollen nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums nur nach Gambia geliefert worden sein. Das bedeutet aber nicht, dass die Medikamente ausschließlich in dem westafrikanischen Land mit rund 2,5 Millionen Einwohnern genutzt wurden.

Gambia: Kinder sterben häufig an Nierenschäden

Behörden in Gambia beobachten bereits seit Juli, dass Kinder unter einem Alter von fünf Jahren häufig an Nierenschäden litten und auch immer wieder in deren Folge verstarben.

Die zuständigen Behörden im Gambia sprachen nun eine Warnung aus, dass die entsprechenden Hustensäfte und anderen Medikamente nicht mehr verschrieben werden sollten.