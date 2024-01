Bäume in "Game of Thrones"-Allee stürzen bei Sturm um

Bei einem Sturm sind drei Bäume der "Game of Thrones"-Allee in Nordirland umgestürzt. Von den ursprünglich 150 Buchen standen zuletzt schon nur noch knapp 80.

Seit Monaten warnen Naturschützer, dass die Buchen der " Game of Thrones"-Allee in Nordirland gefährdet sind. Von den ursprünglich 150 Bäumen standen zuletzt nur noch knapp 80. Nun sind drei weitere dem Sturm "Isha" zum Opfer gefallen, wie Mervyn Storey von der Organisation Dark Hedges Preservation Trust am Montag sagte. Arbeiter seien dabei, die bei Touristen beliebte Allee von den Stämmen zu räumen. "Das ist ein weiterer Schlag für die Dark Hedges", sagte Storey der Zeitung Belfast Telegraph zufolge. "Es ist sehr traurig."

Die Straße war durch eine kurze Sequenz in der TV-Serie "Game of Thrones" berühmt geworden. Seit der ersten Folge der zweiten Staffel – in der Arya Stark, eine der Hauptfiguren der Serie, die Allee entlang aus Königsmund geflohen ist – pilgern viele Fans dorthin.

Nachhaltiger Plan und Spenden für Erhalt von "Game of Thrones"-Allee nötig

Storey hatte Ende vergangenen Jahres gewarnt, zum Erhalt der Dutzenden Bäume, die wie ein dunkler, mystischer Tunnel wirken, seien ein nachhaltiger Plan sowie Spenden nötig. Der Zustand der Allee habe sich zuletzt wegen Stürmen und Altersschwäche stetig verschlechtert.

"Es gibt eine natürliche Lebensspanne, und diese nähert sich offensichtlich immer mehr dem Ende", so der Preservation Trust. "Die Natur hat ihren Tribut gefordert, Bäume sind wegen des Winds umgestürzt, es gab Verfall." Der Fokus müsse auf den Erhalt der verbliebenen Bäume gelegt werden. Von Behörden habe es bislang kaum Geld dafür gegeben. Die Alle könne gerettet werden, wenn sich viele Stellen und Organisationen zusammenschließen.

"Game of Thrones"-Allee: Im November wurden bereits Bäume gefällt

Im November mussten bereits mehrere Bäume der "Game of Thrones"-Allee wegen Altersschwäche und Sturmschäden gefällt werden. "Auch wenn wir uns wünschen, dass diese Bäume ewig halten, spricht die Realität dagegen. Sie sind 300 Jahre alt, und diese Arbeiten müssen durchgeführt werden." Es seien ein langfristiger Plan und Neupflanzungen nötig, so Storey.

Einst waren die Bäume entlang der Bregagh Road gepflanzt worden. Diese führte zum 1775 errichteten Anwesen Gracehill House. (mit dpa)