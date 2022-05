So wird die Gamescom 2022

2022 findet wieder die Gamescom in Köln statt. Hier bekommen Sie alle Infos zum Datum, zum Programm, wie Sie an Tickets kommen und welche Corona-Regeln gelten.

Fans der Gaming-Szene dürfen sich dieses Jahr wieder auf eine Gamescom vor Ort freuen. Nachdem die Messe coronabedingt 2020 und 2021 nur digital stattfinden konnte, dürfen Besucher dieses Jahr wieder in die Kölner Messehallen strömen. Hier lesen Sie alles zu Datum und Programm und erfahren, wann Sie an Tickets kommen und welche Corona-Regeln gelten werden.

Gamescom: Datum steht schon fest

Die Gamescom 2022 wird vom Mittwoch, den 24. August bis Sonntag, den 28. August 2022 in der Messe Köln stattfinden. Veranstalter ist die Kölnmesse GmbH und der Branchenverband Game. Die Eröffnungsgala wird am Abend des 23. August gefeiert, traditionell werden bei dieser Eröffnung bereits neue Games und Updates angekündigt. Am Mittwoch dürfen zunächst nur Presse- und Fachvertreter auf die Messe.

Programm auf der Gamescom 2022

Fans von Onlinespielen dürfen sich auch 2022 wieder auf ein breites Programm freuen. Es gibt eine Neuerung bei der Veranstaltungsform: Die Messe wird zusätzlich auch digital erlebbar sein. Es wird Livestreams im Internet geben, auch die Eröffnungsgala "Opening Night Live" soll gestreamt werden, so die Veranstalter. Gleich bleibt hingegen die bekannte Mischung aus Fachbesuchern und Publikumsbereich. Zudem soll es extra Bereiche für Cosplay-, Retro- und Indie-Fans geben. Auch Esports-Turniere von ESL Gaming sind wieder geplant. Auf dem sogenannten Gamescom-Campus können sich Fans über einen beruflichen Einstieg in die Branche informieren. Auch einen Outdoor-Bereich mit speziellen Attraktionen wird es geben. Ein detailliertes Programm wurde allerdings noch nicht veröffentlicht.

Video: dpa

Die Gamescom ist das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele. Zudem ist die Messe auch eine Plattform für das Fachpublikum aus der Games-Branche. Offizielles Partnerland ist dieses Jahr Australien. Angemeldet sind bislang 250 Aussteller. Laut Veranstalter seien damit bereits rund 80 Prozent der Flächen im Vergleich zu 2019 vergeben.

Welche Corona-Regeln werden gelten?

Aktuell sieht das Land Nordrhein-Westfalen keine Corona-Beschränkungen vor. Demnach könnte die Messe ohne Einschränkungen stattfinden. Allerdings will der Veranstalter mit einem speziellen Einlassmanagement, einer optimierten Besucherleitung, breiteren Gängen und einem digitalen Warteschlangenmanagement für mehr Sicherheit unter den Besuchern sorgen. Außerdem habe man ein Hygienesystem geplant. Der Veranstalter halte sich vor, kurzfristig auf eine 3-G-Regel und Maskenpflicht zu setzen. Darüber werde man noch entscheiden, je nachdem, wie es die Corona-Lage zulasse.

Wie kommt man an Tickets?

Der Ticketverkauf für die Gamescom 2022 hat noch nicht begonnen. In der Branche rechnet man damit, dass der Vorverkauf erst eine Woche vor Beginn der Messe starten könnte. Viele Hotels in Köln sind in dem Zeitraum der Gamescom allerdings schon ausgebucht. Da wegen Corona nicht so viele Tickets wie sonst verkauft werden könnten, wird das Ticketkontingent voraussichtlich noch schneller erschöpft sein als in den Jahren vor Corona. Normalerweise gibt es Tickets für einen Tag oder für alle Messetage. Bei der letzten Messe vor Ort im Jahr 2019 hat ein Tagesticket knapp 20 Euro gekostet.

