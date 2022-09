"Gangs of London", Staffel 2: Start, Folgen und Handlung der neuen Staffel

"Gangs of London", Staffel 2 erscheint bei Sky. Hier erfahren Sie alles rund um die neuen Folgen der Fortsetzung der erfolgreichen Serie.

In der Serie "Gangs of London", die von Sky Studios mit HBO Cinemax produziert wird, dreht sich alles um das organisierte Verbrechen. Die Crime-Serie stammt aus der Feder des walisisches Regisseurs Gareth Evans, der unter anderem auch die Drehbücher für die erfolgreichen Actionfilme "The Raid" und "The Raid 2" geschrieben hat.

In der ersten Staffel steht Sean Wallace im Zentrum der Handlung. Er versucht, den Mord seines Vaters, eines mächtigen Gangster-Bosses im Untergrund von London, aufzuklären und dabei die Interessen seiner Familie zu wahren. Die Handlung der zweiten Staffel setzt ein Jahr nach den Geschehnissen der ersten Staffel an.

Wann die neuen Folgen bei Sky an den Start gehen, was genau Sie von der Handlung in den neuen Episoden erwarten können und wie es mit der Besetzung von Staffel 2 aussieht, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

"Gangs of London": Start von Staffel 2 bei Sky

Am 20. Oktober ist es endlich soweit: Die 2. Staffel von "Gangs of London" wird auch in Deutschland ausgestrahlt. Damit hat die zweijährige Wartezeit für die Fans ein Ende. Ein kleines bisschen Geduld müssen diese aber immernoch aufbringen: Geplant sind nur zwei Folgen pro Woche, zu sehen auf Sky Atlantic.

"Gangs of London", Staffel 2: Die neue Staffel im Stream

Die neuen Folgen können sich die Zuschauer auf mehreren Kanälen des Pay-TV Sender Sky ansehen. Die reguläre Übertragung findet auf Sky Atlantic statt. Darüber hinaus wird die Serie im Stream bei Wow (ehemals Sky Ticket) sowie bei Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Wow ist die neue Streaming-Plattform von Sky, wie am 7. Juni 2022 bekannt gegeben wurde, und ersetzt Sky Ticket. Um alle diese Möglichkeiten zu nutzen, muss allerdings erst ein Abo bei Sky abgeschlossen werden.

Handlung von "Gangs of London": Worum geht es in Staffel 2?

Staffel 2 von "Gangs of London" spielt ein Jahr nach den Geschehnissen der ersten Staffel. Die alten Gangs sind im Verfall, die Wallaces sind verstreut und die Dumanis einander fremd geworden. In dieses Machtvakuum versucht nun eine neue Macht zu treten: Der Bandenführer Koba. Gestützt wird dieser von den Investoren und dem Heroinbaron Asif Afridi.

Doch Koba hat eine ganz eigene Vision für die Zukunft Londons. Er will sich selbst als Diktator der Unterwelt etablieren. Dabei bedeuten ihm Dinge wie der alte Ehrenkodex der Gangs nichts. Doch gegen seine Vormachtstellung fangen sich die alten Gangs an zu wehren und es kommt zum Kampf um das Schicksal der Stadt.

"Gangs of London", Staffel 2: Das sind die neuen Folgen

Die neuen Folgen der Serie werden immer wöchentlich am Donnerstag um 20.15 Uhr veröffentlicht. Insgesamt wird die 2. Staffel 8 Folgen umfassen. Damit ist die neue Staffel genau eine Folge kürzer als ihr Vorgänger. Bisher ist allerdings noch nichts näheres über die einzelnen Folgen bekannt. Sobald mehr Informationen verfügbar sind, informieren wie Sie an dieser Stelle.

Folgen:

Folge 1: Titel noch unbekannt (20. Oktober)

Folge 2: Titel noch unbekannt (20. Oktober)

Folge 3: Titel noch unbekannt (27. Oktober)

Folge 4: Titel noch unbekannt (27. Oktober)

Folge 5: Titel noch unbekannt (3. November)

Folge 6: Titel noch unbekannt (3. November)

Folge 7: Titel noch unbekannt (10. November)

Folge 8: Titel noch unbekannt (10. November)

Besetzung von "Gangs of London": Schauspieler im Cast

Neben den etablierten Hauptdarstellern wird der Cast in Staffel 2 auch um ein paar neue Gesichter erweitert. Zurück kehrt unter anderem auch Michelle Fairley, die in "Game of Thrones" Catelyn Stark verkörperte und damit weltberühmt wurde. Neu hinzu kommen Waleed Zuaiter, die französische Rapperin Jasmine Armando in ihrer ersten TV-Rolle, Salem Kali, Aymen Hamdouchi und Fady El-Sayed, den man aus "Baghdad Central" kennt.

Das sind die Hauptdarsteller und ihre Synchronsprecher im Überblick:

Rollenname Schauspieler Synchronsprecher Marian Wallace Michelle Fairley Heike Schroetter Elliot Finch Sope Dirisu Johann Fohl Ed Dumani Lucian Msamati Tilo Schmitz Finn Wallace Colm Meaney Lutz Riedel Alexander Dumani Paapa Essiedu Roman Wolko Shannon Dumani Pippa Bennett-Warner Svantje Wascher Billy Wallace Brian Vernel Julian Tennstedt DI Vicky Chung Jing Lusi Uschi Hugo

Trailer zu "Gangs of London"

Eine Möglichkeit, um sich in Stimmung für die neue Staffel zu bringen, ist es, sich den Teaser-Trailer anzusehen. Diesen haben wir Ihnen hier bereitgestellt: