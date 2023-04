Leiche in Schweinefutter entdeckt – offenbar sichtbare Verletzungen

In einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern machte ein Angestellter einer Schweinemastanlage einen erschreckenden Fund: Im Schweinefutter entdeckte er eine Leiche.

Gruseliger Fund in einer Schweinemastanlage in Mecklenburg-Vorpommern: In Ganzlin entdeckte ein Angestellter eines Mastbetriebes eine Leiche in einem Trichter des Futtermittelschachts. Diese soll sichtbare Verletzungen aufgewiesen haben, wie ein Polizeisprecher zu Bild sagte.

Zunächst war unklar, ob die Verletzungen durch einen Sturz, einem Unfall, oder doch von anderen Geschehnissen herbeigeführt wurden. Die des Toten scheint allerdings geklärt.

Leiche in Schweinefutter entdeckt: Lkw-Fahrer belieferte die Schweinemastanlage

Die Identität der Leiche konnte schnell geklärt werden. "Dabei handelt es sich um einen 62-jährigen Lkw-Fahrer, der die betreffende Schweinemastanlage mit Futtermittel beliefert hat", sagte Polizeisprecher Klaus Wiechmann. Am Donnerstag wollte der Lastwagenfahrer "Futtermittel in den vorgesehenen Trichter kippen ."

Was in der Folge geschah, war zunächst unklar. Geklärt ist, dass ein Angestellter die Leiche am Donnerstagnachmittag neben dem noch laufenden Lkw entdeckte. Er soll sofort schwere Verletzungen wahrgenommen haben. Die Leiche soll nun obduziert werden, damit die Todesursache festgestellt werden kann.

