Ausflugsziele am Gardasee: Was kann man unternehmen?

Der Gardasee gilt als beliebtes Reiseziel auch vieler Deutscher. Welche Ausflugsziele sind einen Besuch wert?

Ob ein Kurztrip über ein verlängertes Wochenende oder ein ausgiebiger Familienurlaub, ein Hotelbesuch oder ein paar Tage Camping – der Gardasee lässt sich auf viele Arten genießen. Italiens größter See bietet allerhand Attraktionen – und ist auch im Herbst eine Reise wert. Auch ruhigere Orte finden sich in der Umgebung.

Langweilig wird es rund um den malerisch gelegenen Gardasee nie. Dafür sorgen auch Flora und Fauna, denn während im Wasser auch Schlangen angetroffen werden können, sind in den Bergen unter anderem Bären wieder heimisch geworden.

Am Gardasee, im Gardasee und um den Gardasee herum wird also allerhand geboten. Auch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten locken immer wieder Touristen an. In diesem Text werden ein paar Ausflugsziele vorgestellt.

Ausflugziele am Gardasee: Isola del Garda

Die Isola del Garda ist die größte Insel des Gardasee und liegt am westlichen Ufer vor San Felice del Benaco vor der Bucht von Salo. Sie umfasst sieben Hektar und befindet sich im Besitz der Familie Cavazza.

Drei Schwestern und vier Brüder der Cavazzas sorgen dafür, dass auf der Isola del Garda Führungen und Veranstaltungen abgehalten werden können. Mit den Einnahmen werden Villa und Park auf Vordermann gebracht.

Wer die Insel besuchen will, muss jedoch an einer rund zweistündigen Führung durch die Gärten und den Naturpark teilnehmen. Auch exklusive Privatbesuche sind buchbar.

Angefahren wird die Isola del Garda von verschiedenen Häfen. Auch Hochzeiten können auf der Insel veranstaltet werden, in der Loggia können bis zu 100 Personen feiern.

Angepriesen werden zudem die Skulpturen von Gianluigi Zambelli, die auch als Wächter des Gartens von Isola del Garda bekannt sind, sowie musikalische Veranstaltungen. Für letztere gibt es einen Musiksaal.

Laut gardasee.at finden sich in den italienischen und englischen Gärten seltene Pflanzen aus der Karibik. Das Ambiente erinnere an die Insel Mainau auf dem Bodensee.

Ausflugsziele am Gardasee: Gardaland Freizeitpark

Der Gardaland Freizeitpark ist im Südosten des Gardasee in Castelnuovo del Garda beheimatet und verspricht ein "einzigartiges und unvergessliches Erlebnis das ganze Jahr". Allerdings hat der Park laut offiziellem Öffnungskalender vom 8. Januar bis zum 22. März geschlossen und öffnet seine Pforten in manchen Wochen nur von Freitag bis Sonntag.

Die verschiedenen Attraktionen richten sich an Groß wie Klein und werden in drei Rubriken unterteilt: Adrenaline, Fantasy und Adventure. So gibt es ein Wiedersehen mit Peter Pan, Kungfu Panda oder Jumanji.

Rund um Halloween sind noch bis zum 5. November auch besondere Grusel-Events geplant. In der Weihnachtszeit wartet dann der Gardaland Magic Winter mit besonderen Shows und Dekorationen.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es ebenfalls: Die Vier-Sterne-Hotels Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel und Gardaland Magic Hotel haben sogar spezielle Themenzimmer im Angebot.

Zum Gardaland Ressort gehören auch der Legoland Water Park, in dem mit überdimensionalen Legosteinen gebadet werden kann, und das Sea Life Aquarium. Letzteres umfasst "40 voll thematisierte Becken", in denen "über 5000 Kreaturen hunderter verschiedener Arten" bewundert werden können. Diese beiden Attraktionen sind jedoch nicht im Preis inbegriffen, es gibt aber Kombi-Tickets.

Ausflugsziele am Gardasee: Monte Baldo

Beim Monte Baldo handelt es sich um das höchste Gebirge am Gardasee, es liegt östlich vom Wasser nahe Malcesine. Laut gardasee.at ist der Monte Baldo "ein rund 30 Kilometer langer Bergrücken zwischen Fluss Etsch und dem Gardasee, dessen größte Erhebungen bis zu 2200 Meter in die Höhe ragen".

Er gilt als Anziehungspunkt für Kletterer, Wanderer und Radfahrer. Mountainbiker nutzen demnach die vorhandenen Schotterpisten als Downhillstrecken. Auch Gleitschirmfliegen wird empfohlen, zumal eine Seilbahn hinaufführt.

Wie das Vergleichsportal Check24 informiert, kann der Monte Baldo auch mit dem Auto bezwungen werden, schon von den "kurvenreichen und steilen Straßen" aus gebe es "immer wieder einen atemberaubenden Blick auf den größten See Italiens".

Und gardasee.at betont, dass der Monte Baldo auch als "Europas größter botanischer Garten" bekannt ist. Rund 600 Pflanzenarten seien zu bewundern, neben farbenprächtigen Orchideen auch fleischfressende Pflanzen. Im Winter werde der Gebirgszug auch von Wintersportlern genutzt.

Außerdem biete der Monte Baldo Einkehrmöglichkeiten in Bergrestaurants. Die Einheimischen in den Bergdörfern würden sich derweil um die Landwirtschaft, die Viehzucht und die Milchverarbeitung kümmern.

Ausflugsziele am Gardasee: Parco Natura Viva

Beim Parco Natura Viva handelt es sich um einen Tier- und Safaripark am östlichen Ufer des Gardasee zwischen Lazise und Bussolengo. Geöffnet ist er täglich bis zum 10. Dezember, vom 11. Dezember bis zum 7. Januar (außer 25. Dezember) kann nur der Faunapark besucht werden.

Während der Safaripark nur mit einem Fahrzeug erkundet werden kann, können Besucher im Tierpark die Lebensräume der Tiere zu Fuß erforschen. Zum Angebot zählen auch ein Dinosaurierpark, ein House of Giants und ein Bauernhof.

Laut gardasee.at gibt es dort insgesamt etwa 1500 Wildtiere aus 280 Arten zu bestaunen, darunter auch solche, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht sind. Genannt werden Sibirische Tiger, Schwarzbären, Löwen, Schneeleoparden, Pandas oder auch Krokodile.

Ausflugsziele am Gardasee: Parco Giardino Sigurta

Der Parco Giardino Sigurta liegt südöstlich vom Gardasee in Valeggio sul Mincio und erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen. Ein kleiner Auszug: "Der schönste Park Italiens 2013", "Zweitschönster Park Europas 2015", "World Tulip Award 2019" oder "Beste Attraktion der Welt 2020".

Auf Besucher warten unter anderem ein Irrgarten, eine Rosenallee, eine horizontale Sonnenuhr, Wassergärten, ein Bauernhof, ein Tal der Damhirsche sowie eine große Eiche. Letztere ist bereits 400 Jahre alt, hat einen Stammumfang von sechs Metern und eine Krone mit einem Durchmesser von 120 Metern.

Auch verschiedene Events finden im Parco Giardino Sigurta statt. Etwa zu Halloween, wenn ein Rennen geplant ist und auch der Besucher mit dem gruseligsten Outfit prämiert wird.

Besucher des Parco Giardino Sigurta benötigen ein Ticket. Geöffnet ist noch bis zum 12. November. Möglich sind auch Gruppenführungen. Der Park kann auch mit dem Fahrrad, dem Bummelzug oder dem Golf-Cart besichtigt werden, ab Oktober gibt es sonntags zudem einen Shuttleservice.