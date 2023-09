Deutscher ertrinkt im Gardasee: Lebloser Körper in sechs Metern Tiefe gefunden

Immer wieder passieren am Gardasee tragische Unfälle. Am vergangenen Wochenende ertrank ein deutscher Tourist nahe der Stadt Riva del Garda.

Am vergangenen Wochenende ist ein deutscher Tourist am Nordufer des Garadsees ums Leben gekommen. Der 81-Jährige ist laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa ertrunken. Wie Südtirol News berichtet, ereignete sich der Badeunfall zwischen den Stränden Sabbioni und Du Lac vor Riva del Garda nahe der Kleinstadt Riva del Garda.

Rettungskräfte fanden den Mann etwa 40 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von sechs Metern. Er wurde an Land gebracht und versucht wiederzubeleben – jedoch vergeblich. Der Notarzt, der wenig später eintraf, konnte nur noch den Tod den 81-Jährigen feststellen. Woher der Deutsche stammt, ist nicht bekannt.

Zehnjähriger stirbt bei Sprung von Brücke am Gardasee

Erst in der vergangenen Woche war ein zehnjähriger Junge bei einem Sprung von einer Brücke im Gardasee ertrunken. Er war mit zwei Freunden von der San-Giovanni-Brücke in Peschiera del Garda in den See gesprungen. Weil er sich nicht mehr ans Ufer retten konnte, ertrank er. Die anderen beiden Kinder konnten gerettet werden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sprangen die Kinder nach ersten Erkenntnissen von einer Brücke in einen Bereich, in dem das Schwimmen verboten ist. Das Wasser ist an dieser Stelle etwa zweieinhalb Meter tief. Die Polizei hatte dort in diesem Sommer bereits zahlreiche Verstöße festgestellt und Geldstrafen verhängt.

Immer wieder tragische Unfälle am Gardasee

Auch wenn der Gardasee in der Regel für Schwimmer ungefährlich ist, kommen tragische Unfälle immer wieder vor. Der See ist oft überraschend kalt, was zu einem Kälteschock führen kann. Eine weitere Gefahr am Gardasee stellt der oft niedrige Wasserpegel dar. Viele verschiedene Winde können Strömungen auslösen. Das wurde im August einer 20-Jährigen zum Verhängnis, die ihren 14-jährigen Bruder nahe der Ortschaft Garda an der Ostküste des Sees aus einer Strömung retten wollte und dann selbst in den Wellen ums Leben kam.

