Sandstrand Gardasee: Entdecken Sie die schönsten Badestellen

Der Gardasee hat nicht nur atemberaubende Landschaften und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten zu bieten. An malerischen Sandstränden lässt es sich für Urlauber auch gut entspannen.

Der Gardasee, Italiens größter See, ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Reisende. Mit seiner atemberaubenden Landschaft, dem milden Klima und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten zieht er jedes Jahr Tausende von Besuchern an.

Aber wussten Sie, dass der Gardasee auch einige der schönsten Sandstrände in Italien beherbergt? In diesem Artikel stellen wir Ihnen die schönsten Sandstrände am Gardasee vor und verraten Ihnen, wo Sie sie finden können.

Übrigens: Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Gardasee von Deutschland aus zu erreichen.

Wo gibt es Sandstrände am Gardasee?

Obwohl der Großteil der Strände am Gardasee aus Kies besteht, gibt es einige wenige Sandstrände, die besonders bei Familien mit Kindern beliebt sind. Diese Sandstrände finden Sie hauptsächlich an der Ostseite des Sees im Bereich Bardolino - Lazise - Peschiera, wie die Urlaubswebsite holidaycheck.de erklärt.

Der Gardasee bietet eine Vielzahl von Stränden, darunter auch einige Sandstrände, die zu Campingplätzen am Gardasee gehören oder die man auch einfach so besuchen kann. Hier sind die bekanntesten:

Spiaggia delle Buse in Torri del Benaco: Dieser Strand ist ein verstecktes Juwel, das sich durch seinen feinen Sand- und Kiesstrand auszeichnet. Mit seinem atemberaubenden Blick auf den See ist er ein idealer Ort für Familien mit Kindern. Spiaggia Sabbioni in Riva del Garda : Als der größte und bekannteste Sandstrand am Gardasee zieht der Spiaggia Sabbioni Familien und Wassersportbegeisterte gleichermaßen an. Jamaica Beach , Sirmione : Der Jamaica Beach in Sirmione ist ein weiterer traumhafter Sandstrand am Gardasee und ist bekannt für kristallklares Wasser und seine malerische Umgebung. Spiaggia Porto San Felice in San Felice del Benaco: Dieser malerisch gelegene kleine Sandstrand befindet sich in einer idyllischen Bucht und bietet eine ruhige Atmosphäre. Lido Garda Beach Cafè, Garda : Dieser charmante kleine Sandstrand liegt am nördlichen Rand von Garda und ist Teil einer beliebten Strandbar, die sowohl tagsüber als auch abends ein beliebter Treffpunkt ist. Baia Bianca, Manerba del Garda : Dieses Strandbad bietet einen aufgeschütteten Sandstrand im Stil der Karibik und ist ein beliebter Ort zum Entspannen und Sonnenbaden. Lido Mirabello Beach , Bardolino: Der Lido Mirabello Beach in Bardolino ist ein kleiner, aber feiner Sandstrand . Er ist ideal für Familien mit Kindern, da das Wasser hier sehr flach ist

Ein Trip zum Gardasee lohnt sich also in jedem Fall.