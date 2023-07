Unwetter am Gardasee: Es drohen weitere Gewitter

Derzeit gibt es immer wieder Gewitter am Gardasee. Und auch in den kommenden Tagen soll es weitere Unwetter geben.

Die Urlaubssaison hat begonnen. Und während es an vielen beliebten Urlaubsorten Rekordtemperaturen gibt, ist das Wetter am Gardasee derzeit eher urlaubsuntauglich. Vergangene Woche gab es bereits einige Unwetter. Und auch in dieser Woche soll es wieder Gewitter am Gardasee geben.

Unwetter am Gardasee: Hunderte Menschen vergangene Woche verletzt

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, kam es vergangene Woche bei Gewittern zu sogenannten Superzellen am Gardasee. Betroffen war das Gebiet zwischen dem Gardasee und sowie Ortschaften östlich und westlich von Venedig. Während des Unwetters wurden rund 110 Menschen verletzt, teilte Luca Zaia, Präsident der Region Venetien, mit.

Unwetter am Gardasee: Wettervorhersage für die kommenden drei Tage

Auch in dieser Woche soll es wieder Unwetter am Gardasee geben. Laut wetterkontor.de kommt es in der Nacht von Montag, 24. Juli 2023, auf Dienstag wieder zu Gewittern in Peschiera del Garda, im Süden des Gardasees. Am Dienstag und Mittwoch soll es weiter regnen. Die Temperaturen erreichen werte zwischen 24 und 28 Grad.

Im Norden des Gardasees, in Riva del Garda, soll es auch in der Nacht zum Dienstag zu Gewittern kommen. Diese halten auch am Dienstag und am Mittwoch weiter an. Die Temperaturen liegen bei etwa 30 Grad. Ab Mittwoch, 26. Juli, wird es dann wieder sonnig bei etwa 27 Grad.

