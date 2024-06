Urlaub am Gardasee: Brückenabriss am Brenner könnte Anreise komplizierter machen

Die Luegbrücke am Brenner soll saniert werden. Droht jetzt ein Verkehrschaos auf dem Weg zum Gardasee?

Schlechte Neuigkeiten für Gardasee-Urlauber: Die Luegbrücke an der Brenner-Autobahn ist marode. Die österreichische Autobahnbetreibergesellschaft ASFINAG will die Brücke deswegen sanieren. Es drohen lange Wartezeit und Stau.

Der Brenner soll einspurig werden: Wann die Sanierung der Luegbrücke beginnt

Die Luegbrücke in Österreich ist ein Betonkoloss. Sie wurde 1968 fertiggestellt, ist 1.805 Meter lang und liegt kurz vor dem Grenzübergang ins italienische Südtirol. Doch laut dem österreichischen Klimaministerium ist die Brücke mittlerweile "am Ende ihrer Lebensdauer angekommen".

Die österreichische Autobahnbetreibergesellschaft ASFINAG will die Brücke deshalb so schnell wie möglich grunderneuern. Im Gespräch mit dem ORF erklärt der ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele: "Aufgrund des schlechten Zustandes der Luegbrücke dürfen wir keine Zeit mehr verlieren."

Wie der Merkur berichtet, soll zunächst eine zweite neue Brücke gebaut werden, die parallel zur alten verläuft. Wenn die neue Brücke steht, soll der gesamte Verkehr auf sie umgelenkt werden. "Zwei verengte Fahrspuren Richtung Innsbruck, zwei verengte Fahrspuren Richtung Brenner."

Danach will man die alte Luegbrücke abreißen und an ihrer Stelle eine weitere neue Brücke errichten. Die Bauzeit soll dem Merkur zufolge ingesamt fünf Jahre betragen. Sprich: zweieinhalb Jahre pro Brücke.

Eigentlich sollte der Bau schon dieses Jahr beginnen. Doch eine kleine Gemeinde in der Nähe der Brücke hat dagegen immer wieder Beschwerde eingelegt: Gries am Brenner. Deren Bürgermeister erklärt gegenüber dem Merkur: "Wer Straßen ausbaut, wird mehr Verkehr ernten." Schon jetzt gebe es eine "massive" Zunahme von Krebserkrankungen in dem Ort. Deswegen will die Gemeinde, dass statt einer neuen Brücke ein Tunnel gebaut wird.

Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Wie das österreichische Nachrichtenportal MeinBezirk.at berichtet, hat die ASFINAG im Streit um die Brücke die Enteignung der Gemeinde beantragt. Das Ergebnis der Verhandlung: "Gutachter sehen die Notwendigkeit, die insgesamt 21.000 Quadratmeter benötigten Gemeindegrund zu enteignen." Rund 14.000 Quadratmeter davon brauche die ASFINAG allerdings nur vorübergehend. Ob die Gemeinde dagegen weitere Rechtsmittel ergreife, stehe noch nicht fest.

Urlaub am Gardasee: Wird die Brennerautobahn einspurig?

Momentan laufen laut der ASFINAG umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen auf der Luegbrücke. Dabei sollen sämtliche Daten zum aktuellen Zustand aller Brückenteile gesammelt und genauestens analysiert werden. Ein Abschlussbericht wird im Sommer 2025 erwartet.

Mit "hoher Wahrscheinlichkeit", so die ASFINAG weiter, wird die Luegbrücke dann ab 2025 einspurig. Herzstück des Maßnahmenbündels sei ein ausgeklügeltes System an Verkehrsführungen auf der Luegbrücke:

So soll es für Autofahrer möglich sein, die Brücke an ausgewählten Tagen statt auf einer Spur auf zwei Spuren zu befahren. Damit will man der erhöhten Verkehrsstärke Rechnung tragen.

Außerdem soll es LKW-Fahrverbote geben. Dafür soll ein Fahrverbotskalender ausgearbeitet werden.

In einer Pressemitteilung erklärt der ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele: "Die Einspurigkeit auf der Luegbrücke ist eine Frage der Sicherheit, hier gibt es keine Kompromisse." Man arbeite aber intensiv an Lösungen, um Verkehrsinfarkte zu verhindern. So soll eine dynamische Gestaltung von Fahrspuren auf der Luegbrücke an verkehrsintensiven Tagen den Verkehr in Gang halten und Staus reduzieren. "Wir arbeiten hier Hand in Hand mit allen Beteiligten – nur gemeinsam können wirksame Maßnahmen gesetzt werden."

Ob man damit wirklich ein Verkehrschaos verhindern kann, ist allerdings fraglich. In den vergangenen Jahren war die Luegbrücke immer wieder wegen Sanierungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Dabei hat sich der Verkehr oft gestaut. Der ADAC warnt sogar vor einer Dauerbehinderung über den Brenner und massive Verkehrseinschränkungen.

