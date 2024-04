Warum Monzambano am Gardasee einen Besuch wert ist

Urlauber mit einer Liebe zum Mittelalter sind in Monzambano richtig. Warum sich der Besuch lohnt und welche Sehenswürdigkeiten der Ort zu bieten hat.

Der Ort Monzambano liegt zwischen Moränenhügeln im Hinterland des Gardasees. So wird die hügelige Landschaft rund um die südliche Seehälfte genannt, die von Olivenbäumen, Zypressen und Weinbergen geprägt ist. Monzambano mit rund 5.000 Einwohnern ist zwar keine Touristenhochburg und hat keinen direkten Zugang zum Wasser des Gardasees, doch auch dort gibt es Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind.

Die Burg von Monzambano am Gardasee: gut erhaltenes Relikt aus dem Mittelalter

Die Burg von Monzambano gilt als eine der intaktesten Burgen in der italienischen Provinz Mantua. Sie ist im 13. Jahrhundert auf den Mauern einer alten Festung errichtet worden. Durch die Lage zwischen Venedig und Verona galt die Burg als eine strategisch wichtige Verteidigungsanlage, weshalb sie über Jahre hinweg immer wieder renoviert worden ist, wie auf der Internetseite monzambanotourist.it berichtet wird.

Heutzutage kann die Burg zwischen Anfang April und Ende August immer zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr besichtigt werden.

Gardasee: Warum sich das mittelalterliche Weinfest in Monzambano lohnt

Wer in die Welt der Ritter und Burgfräulein eintauchen möchte, muss am dritten Septemberwochenende nach Monzambano kommen. Jedes Jahr findet zu dieser Zeit ein Wein bzw. Traubenfest statt, das nach Angaben von monzambanotourist.it an die mittelalterliche Geschichte des Ortes erinnern soll. Rund um die Burg und in den Gassen von Monzambano gibt es an diesem Wochenende einen mittelalterlichen Markt mit regionalen Lebensmitteln und Produkten, traditionelles Essen, lokale Weine und Akrobaten und Handwerker, die ihre Künste vorstellen.

Diese Kirchen können in Monzambano am Gardasee besichtigt werden

Kirchen sind nicht nur für Gläubige ein besonderer Ort, sondern auch eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Urlaubern und Touristen. Dort können Altäre, Wandbilder oder Heiligenfiguren bestaunt, sowie das ein oder andere Gebet Richtung Himmel gesendet werden. In Monzambano gibt es zwei Kirchen, die besucht werden können:

Die Pfarrkirche San Michele Arcangelo ist im 18. Jahrhundert nach den Plänen des Architekten Domenico Rossi erbaut worden. Sie hat nach Angaben von monzambanotourist .it ein langes, einzelnes Kirchenschiff mit sechs einzelnen Seitenkapellen, in denen Altäre zu finden sind. Ein Hochaltar aus Marmor kann dort ebenfalls bewundert werden, wie gardasee.de berichtet.

Bereits seit dem 14. Jahrhundert soll die Kirche Beata Vergine Annunciata existieren. Laut gardasee.de soll es dort ein Kruzifix geben, das als Schutz vor Tierplagen aufgehängt worden ist.

